Día del Gato 2026: ¿Por qué se celebra hoy 20 de febrero y cuáles son los beneficios de tener un felino?

Es debido a un gatito que fue acogido por la Casa Blanca que este viernes 20 de febrero se festeja el Día Internacional del Gato; si bien existen tres fechas oficiales para celebrar a los felinos siendo las otras dos el 17 de febrero y el 29 de octubre, la elección de esta fecha tiene una historia en particular.

Está relacionada con un gato llamado Socks que fue adoptado y se convirtió en la mascota de la familia de los Clinton, quienes estuvieron en la administración de Estados Unidos entre 1993 y 2001. Este gato se convirtió en un símbolo de la conexión especial que estos seres pueden tener con sus compañeros humanos.

Luego de que Socks falleciera un 20 de febrero de 2009, asociaciones defensoras de animales promovieron esta fecha para recordar su memoria y recordar la importancia del cuidado responsable, así como una forma de promover la adopción y recalcar la importancia de frenar el maltrato animal y disminuir los abandonos de mascotas.

La fecha tiene el objetivo de rendir homenaje a aquellos gatos que han conquistado el hogar y el corazón de sus dueños con su carácter espontáneo.

Más allá de su personalidad voluble y tierna, los gatos ofrecen beneficios comprobados para la salud tanto física como mental y emocional de quienes conviven todos los días con ellos, influyendo directamente en el bienestar personal y el mejoramiento de la calidad de vida.

¿Cuáles son los beneficios de tener un gato en casa?

De acuerdo con la Dra. Claudia Edwards, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunos de los beneficios más destacables de tener un felino doméstico en tu hogar son los siguientes:

Reduce el estrés y la ansiedad: además de brindar calma, relajación y alivio al acariciarlos, los gatos pueden disminuir el nivel de cortisol en el cuerpo humano y aumentar la oxitocina, siendo cada vez más utilizados en países como Japón, Polonia y Bélgica para brindar asistencia terapéutica en entornos abrumadores y de alta tensión.

Ayuda al bienestar mental: los gatos bien entrenados y adaptados a su ambiente pueden beneficiar a aliviar diversos trastornos mentales, como la depresión. Además, sirven de apoyo para niños con autismo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Brinda apoyo emocional: la compañía de un gato ayuda a minimizar los sentimientos negativos y mejorar el estado de ánimo, además de reducir la soledad al convertirse en un confidente y amigo incondicional.

Cuidado y limpieza: por naturaleza los gatos son muy higiénicos, se acicalan solos y aprenden a utilizar el arenero. Además, tienen la capacidad de adaptarse a cualquier sitio gracias a su carácter independiente.

Refuerza el sistema inmunológico: existen menos posibilidades de desarrollar enfermedades infecciosas y respiratorias, como las alergias y el asma, mejorando la tolerancia inmunológica.

De acuerdo con el Hospital Veterinario de Rutherford, el ronroneo que emiten los gatos puede beneficiar al sistema cardiovascular, además de generar una sensación tranquilizante . La vibración rítmica de este sonido ayuda a reducir la presión arterial, disminuyendo el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

La profesora Claudia Edwards afirma que el ronroneo también puede favorecer a la curación ósea y de tejidos, disminuyendo la inflamación, mejorando la movilidad articular y reduciendo los dolores musculares gracias a que las vibraciones emitidas liberan óxido nítrico.

