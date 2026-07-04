¿Por qué un hijo se distancia de los padres? Esto dice la psicología

Un hijo adulto puede tomar distancia de sus padres de una manera psicológicamente saludable, incluso cuando los padres la perciben como agresiva, cruel o injustificada. De hecho, uno de los desafíos del desarrollo adulto consiste en diferenciarse de la familia de origen sin perder necesariamente el vínculo afectivo .

Según los expertos, lo importante es distinguir entre la conducta objetiva del hijo y la vivencia subjetiva de los padres.

¿Por qué puede ser saludable tomar distancia?

Desde varias perspectivas psicológicas (Gestalt, teoría del apego, teoría de sistemas familiares y desarrollo adulto), la separación es una tarea evolutiva.

Algunas razones son:

Construcción de una identidad propia . El hijo necesita descubrir quién es más allá del rol que ocupó dentro de la familia.

. El hijo necesita descubrir quién es más allá del rol que ocupó dentro de la familia. Establecimiento de límites . Si la relación ha sido invasiva, controladora o poco respetuosa, la distancia puede ser la única forma de crear un espacio psicológico seguro.

. Si la relación ha sido invasiva, controladora o poco respetuosa, la distancia puede ser la única forma de crear un espacio psicológico seguro. Protección emocional . Cuando el contacto genera ansiedad, culpa, críticas constantes o violencia (aunque sea sutil), reducir el contacto puede ser una estrategia de autocuidado.

. Cuando el contacto genera ansiedad, culpa, críticas constantes o violencia (aunque sea sutil), reducir el contacto puede ser una estrategia de autocuidado. Romper patrones intergeneracionales . Algunas personas necesitan alejarse temporalmente para dejar de repetir dinámicas familiares disfuncionales.

En la Terapia Gestalt, los especialistas dicen que la persona intenta recuperar una frontera de contacto más clara: ni fusionarse con la familia ni aislarse completamente, sino elegir cómo quiere relacionarse.

¿Por qué los padres lo viven como una agresión?

Según algunos psicoterapeutas, la percepción de agresión no siempre significa que haya una agresión real.

Puede deberse a varios factores:

La pérdida del rol parental

Durante muchos años los padres fueron figuras centrales. Cuando el hijo deja de consultar, pedir permiso o compartir todo, algunos padres experimentan una especie de duelo.

Interpretación desde el rechazo

Pueden traducir: “Necesito espacio” como “Ya no los quiero”.

Expectativas culturales

En muchas culturas latinoamericanas existe la idea de que un “buen hijo” debe estar disponible, visitar frecuentemente o priorizar a los padres. Cuando el hijo rompe ese modelo, puede parecer una falta de respeto.

Heridas personales de los padres

Si alguno tiene miedo al abandono, apego ansioso o una historia de pérdidas, la distancia del hijo puede reactivar esas heridas.

Confusión entre límites y rechazo

Algunas personas nunca aprendieron que poner límites puede coexistir con el amor.

¿Cuándo la distancia es saludable?

Aunque cada caso debería ser evaluado de forma particular en la terapia, generalmente, sucede cuando:

Busca proteger el bienestar psicológico y no castigar;

Los límites son relativamente claros;

No pretende humillar ni vengarse;

Permite que el hijo funcione con mayor libertad y responsabilidad.

Por ejemplo:

“Los quiero, pero necesito verlos una vez al mes y no todos los fines de semana”.

Eso puede doler a los padres, pero no necesariamente es una agresión.

¿Cuándo deja de ser saludable?

Cuando la distancia se convierte en:

Castigo deliberado;

Manipulación (“si no hacen lo que quiero, desaparezco”);

Violencia psicológica;

Silencio utilizado para controlar;

Aislamiento absoluto sin motivo claro; ¿cuándo sería posible otro tipo de comunicación.

En esos casos ya no se habla solo de diferenciación, sino de estrategias relacionales que pueden resultar dañinas.

Desde la perspectiva Gestalt

La Terapia Gestalt entiende el crecimiento como un proceso de diferenciación, de acuerdo a terapeutas. Laura Perls y Paul Goodman describieron el desarrollo saludable como la capacidad de establecer una frontera de contacto flexible: poder acercarse y alejarse según las necesidades del momento, sin quedar atrapado ni en la fusión ni en el aislamiento.

A veces, una persona que ha vivido durante años con fronteras difusas necesita marcar límites de forma más intensa al principio. Desde fuera, ese cambio puede parecer brusco o incluso hostil. Sin embargo, esa intensidad puede reflejar un intento de reorganizar una relación en la que antes no sentía suficiente espacio para sí misma . Con el tiempo, si el proceso madura, esos límites suelen volverse más estables y menos reactivos.

Una reflexión importante:

En terapia familiar suele decirse que la distancia no siempre es el problema; a veces es el intento de resolver un problema. La pregunta clínica relevante no es simplemente “¿por qué se alejó?”, sino:

¿De qué necesitaba protegerse?

¿Qué ocurría cuando intentaba poner límites estando cerca?

¿Qué función cumple hoy esa distancia?

¿Existe la posibilidad de una cercanía distinta, más respetuosa para ambas partes?

En conclusión, afirman expertos, un hijo puede amar profundamente a sus padres y, al mismo tiempo, decidir reducir el contacto si considera que esa es la manera más saludable de preservar tanto su bienestar como la posibilidad de mantener un vínculo que no esté basado en la culpa, la obligación o la invasión de sus límites. El desafío para ambas partes consiste en transformar esa distancia en una oportunidad para construir una relación entre adultos, donde el afecto no dependa de la ausencia de límites, sino de la capacidad de respetarlos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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