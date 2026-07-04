Durante años se ha considerado que la leche es indispensable, pero muchos adultos dudan si deben seguir consumiéndola. ¿Realmente existe una edad límite para tomar leche de vaca? El siguiente análisis expone qué dice la ciencia sobre este hábito y si el cuerpo humano lo necesita en la actualidad.

La controversia sobre el consumo de lácteos en la adultez ha cobrado fuerza recientemente. Expertos de instituciones como la Universidad de Harvard han analizado si el cuerpo humano requiere mantener este alimento en la dieta diaria tras superar la etapa de crecimiento infantil.

La respuesta científica es directa: no existe una edad biológica obligatoria para suspender el consumo de leche de vaca . Si una persona adulta disfruta de esta bebida y su sistema digestivo la procesa sin problemas, puede mantenerla en su rutina alimenticia durante toda la vida.

El papel de la genética y la digestión

El factor determinante para continuar o detener su ingesta radica en la lactasa, la enzima responsable de descomponer el azúcar natural de los lácteos. Aunque evolutivamente la actividad de esta enzima disminuye al crecer, una adaptación genética permite a muchos humanos digerirla sin complicaciones en la madurez.

Cuando el organismo reduce drásticamente la producción de esta enzima, se desarrolla la conocida intolerancia a la lactosa. Es precisamente ante la aparición de síntomas digestivos, y no por alcanzar una edad específica, cuando los especialistas médicos aconsejan retirar o limitar los lácteos tradicionales .

Investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan aclaran que, si bien la leche no es perjudicial, tampoco resulta estrictamente necesaria en la adultez. Los adultos, a diferencia de los bebés, tienen acceso a dietas mucho más amplias donde pueden encontrar los mismos beneficios nutricionales.

Alternativas y salud ósea en la madurez

A pesar de no ser un requisito ineludible, este líquido blanco sigue siendo una de las fuentes más prácticas y económicas de calcio y proteínas de alta calidad. Para la población mayor de 50 años, estos aportes son fundamentales para proteger la densidad ósea y prevenir la osteoporosis.

Quienes optan por abandonar la leche de vaca por motivos éticos, ambientales o de salud, deben planificar cuidadosamente su nutrición. Las bebidas vegetales de soja o almendra son sustitutos populares, pero los nutricionistas advierten que siempre deben elegirse versiones fortificadas y sin azúcares añadidos.

Además de las alternativas líquidas, existen múltiples alimentos avalados por la Organización Mundial de la Salud para cubrir estas necesidades. Vegetales de hoja verde, legumbres, frutos secos y pescados son excelentes opciones para mantener un esqueleto fuerte sin depender de los productos bovinos.

En conclusión, la decisión de cuándo dejar de tomar leche depende enteramente de la tolerancia individual y las preferencias personales, no del calendario. Escuchar al propio cuerpo y consultar con un profesional de la nutrición garantizará que, con o sin lácteos, la dieta siga siendo equilibrada y saludable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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