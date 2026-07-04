¿Sientes que tus padres trataban mejor a tu hermano, o temes estar haciendo lo mismo con tus hijos? La ciencia confirma que el favoritismo parental es real, casi siempre inconsciente y tiene consecuencias profundas . Descubre por qué ocurre esto hoy y cómo evitar que destruya la armonía familiar.

El fenómeno, conocido clínicamente como el trato diferencial de los padres, ha sido un tabú durante décadas en la crianza. Sin embargo, la evidencia científica reciente ha desmentido el mito de que todos los hijos reciben exactamente la misma atención , revelando que la equidad absoluta es prácticamente imposible de alcanzar en la dinámica familiar diaria.

Un exhaustivo estudio publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) analizó a casi 19 mil 500 participantes para desentrañar este comportamiento. La investigación demostró que las características individuales de cada niño influyen directamente en la cantidad de tiempo, dinero y control que los progenitores ejercen sobre ellos, moldeando así una crianza asimétrica .

El doctor Alexander Jensen, investigador de la Universidad Brigham Young, lideró este análisis masivo que cruzó datos de múltiples países. Sus hallazgos concluyeron que la mayoría de los adultos no se dan cuenta de que están ejerciendo este favoritismo, ya que lo perciben simplemente como una adaptación natural a las necesidades de cada menor.

¿A quiénes prefieren más los padres?

La afinidad de género juega un papel crucial en esta división de atenciones dentro del hogar. Los datos revelan una tendencia clara: las madres suelen mostrar una conexión más fluida y preferencial hacia las hijas, mientras que los padres tienden a identificarse y volcarse más hacia los hijos varones.

El orden de nacimiento también dicta las reglas no escritas del trato familiar. Los hermanos mayores suelen gozar de mayor autonomía y menos supervisión, ya que los padres proyectan en ellos una madurez inherente, mientras que los menores a menudo reciben un trato más indulgente o sobreprotector.

Más allá de la demografía, la personalidad del niño es el factor definitivo que inclina la balanza. Los menores que muestran rasgos de amabilidad, responsabilidad y extroversión generan menos fricciones diarias, lo que facilita una crianza más relajada y, en consecuencia, un trato que puede percibirse como preferencial.

El impacto oculto en la relación entre hermanos

Cuando este sesgo se vuelve evidente, las consecuencias trascienden la relación entre padres e hijos y golpean directamente el vínculo fraternal. Una investigación paralela de la Universidad de Kansas advirtió que el favoritismo extremo anula cualquier aspecto positivo de la cohesión familiar, sembrando resentimiento a largo plazo.

Los psicólogos advierten que los niños construyen su identidad basándose en la mirada de sus cuidadores principales, un concepto profundamente arraigado en la Teoría del Apego . Si un niño percibe que su hermano recibe una validación emocional superior, su autoestima puede fracturarse, generando inseguridades que arrastrará hasta la adultez.

En casos más severos, la psicología familiar identifica la figura del niño dorado, a menudo vinculada a progenitores con rasgos narcisistas. En estas dinámicas tóxicas, el hijo favorito se convierte en un instrumento para cumplir las metas frustradas del adulto, mientras que el resto de los hermanos queda relegado a un segundo plano emocional .

Afortunadamente, los expertos señalan que el problema real no es sentir mayor afinidad por un hijo, sino permitir que esa preferencia se traduzca en desigualdades tangibles. El desafío radica en que los menores no noten estas diferencias, garantizando que todos reciban un afecto incondicional y sin fisuras evidentes.

Estrategias para una crianza más consciente y equitativa

Para mitigar este trato diferencial, el primer paso es la autoobservación honesta por parte de los cuidadores. Reconocer que es natural conectar mejor con ciertas personalidades elimina la culpa y permite a los adultos ajustar conscientemente sus acciones para equilibrar el tiempo de calidad que dedican a cada miembro de la familia.

La comunicación abierta se perfila como la herramienta más efectiva para sanar posibles heridas. Los especialistas recomiendan hablar directamente con los hijos si expresan sentir injusticias, pidiéndoles que expliquen sus emociones sin invalidarlas, lo que fomenta un ambiente de confianza y validación mutua.

Además, es vital que los padres asuman un rol de mediadores neutrales durante los conflictos entre hermanos, evitando tomar partido sistemáticamente por el mismo niño . Esta imparcialidad demuestra que las reglas y el amor se aplican por igual, independientemente de las afinidades personales o el comportamiento del momento.

En definitiva, aunque la psicología confirma que tratar a los hijos de manera idéntica es una utopía, la equidad emocional sí es alcanzable. Fomentar la individualidad de cada niño sin caer en comparaciones odiosas es el verdadero secreto para construir familias resilientes y adultos emocionalmente sanos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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