Atrae colibríes a tu hogar con estas plantas: árboles, arbustos, enredaderas y flores

Los colibríes son aves que, además de bellas, son asociadas con cosas positivas, suerte, e incluso se cree que simbolizan el alma de algún ser querido que ya no está con nosotros, para hacer saber que se encuentran bien y en paz.

Considerados como una de las aves más pequeñas del mundo, los colibríes suelen andar de paso por jardines y miles de hogares mexicanos. No obstante, en ocasiones es muy raro verlos, por lo que a continuación te damos algunos consejos para atraer a estos curiosos pájaros y observarlos más de cerca.

¿Cómo atraer colibríes a mi hogar?

En primera instancia, tienes que adecuar tu jardín para atraerlos de forma natural. Esto se logra plantando flores que les sean de su agrado, como son las azaleas, salvias, buganbilias, entre otras, las cuales están llenas de néctar, ideal para los colibríes. La clave es escoger flores coloridas y poco aromáticas. Se aconseja utilizar enredaderas, arbustos y flores tubulares, que producen una mayor cantidad de néctar.

En este sentido, cada planta florece en distintos momentos del año, por lo que se recomienda tener variedad de flores que broten constantemente, es decir, unas tempranas, otras a mitas de estaciones y otras tardías. Podar las plantas es otro aspecto importante, pues el mantenimiento ayuda a que el florecimiento dure más tiempo.

Es sumamente importante evitar utilizar pesticidas alrededor de las plantas; estos pueden ser ingeridos por las aves y provocarles enfermedad e incluso la muerte.

Otro consejo es instalar lugares en los que los colibríes puedan posarse y descansar, como árboles, ramas y colgadores de plantas.

En cuanto al alimento, además de las plantas, puedes elaborar tu propio néctar para facilitar la atracción de las aves y colocarlo en comederos.

Esta es la mejor receta:

Combinar una cucharada de azúcar con cuatro de agua

Hervir la mezcla por uno o dos minutos

Enfriar y guardar el líquido en el refrigerador, de preferencia en un recipiente de cierre hermético.

El néctar se cambia cada 3 o 4 días.

Es importante no usar colorantes artificiales, miel ni edulcorantes, ya que son productos que son indigeribles y dañinos para los colibríes.

No hay que dejar de lado los bebederos para que se mantengan hidratados y se refresquen.

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