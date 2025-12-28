Tres Pueblos Mágicos de Michoacán para recibir el Año Nuevo

La llegada de 2026 está a la vuelta de la esquina y la oportunidad de recibirlo con un viaje toca la puerta.

La oportunidad de iniciar un nuevo ciclo con un viaje está sobre la mesa y desde Jalisco una buena opción la ofrecen los Pueblos Mágicos de Michoacán, que despliegan su encanto a través de la cultura, música, gastronomía y tradiciones.

La Entidad cuenta con una decena de Pueblos Mágicos, y aquí en EL INFORMADOR te recomendamos tres que combinan el ambiente propio de esta temporada con una robusta oferta de hospedaje. ¿Listo para la aventura?

Tlalpujahua

El destino de la eterna Navidad. Y es que sí, sus artesanías y talleres de esferas siempre hacen referencia a esta temporada, sin importar el mes que sea.

Resaltan también sus paisajes naturales, obras en cantera y cerámica, gastronomía y diversos productos turísticos como el avistamiento de luciérnagas, con recorridos desde una hasta dos horas de duración encabezados por guías locales certificados que brindan información de valor sobre la conservación y el avistamiento de estos insectos.

En julio de este año, Tlalpujahua celebró dos décadas de su nombramiento, tiempo en el que ha consolidado su prestigio como uno de los lugares imperdibles para visitar en México.

CORTESÍA.

Pátzcuaro

Su nombre, en idioma purépecha, significa “la puerta del cielo”.

El centro de este Pueblo Mágico conserva su distintiva arquitectura con edificios novohispanos barrocos y neoclásicos, llamativas casas de adobe y tejas, calles empedradas, callejones y plazas.

Entre los sitios más representativos destacan el Templo del Sagrario, el Convento de las Monjas Catarinas, mejor conocido como la “Casa de los Once Patios”; el Antiguo Colegio Jesuita y la Plaza Vasco de Quiroga, la segunda plaza colonial más grande de México.

CORTESÍA.

Angangueo

De pasado minero, a diferencia de otros Pueblos Mágicos, su encanto no se encuentra del todo en el pasado, sino en el presente, en especial en unos hermosos seres vivos: las mariposas monarcas.

Y es que desde aquí puedes explorar la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en dos de los santuarios más importantes en el país: el Rosario y Sierra Chincua.

Año con año millones de mariposas llegan a este sitio para formar cientos de colonias en los árboles, por eso el recorrido para admirarlas se realiza a través de senderos que atraviesan bosques de oyamel, pino y cedro.

Ambos sitios ya están abiertos para recibir a cientos de miles de visitantes durante todo el invierno, exactamente hasta el 31 de marzo de 2026.

CORTESÍA.

SV