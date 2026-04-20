Cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia las severas olas de calor que azotan a la región, nuestro cuerpo inicia de inmediato una compleja batalla interna para mantener la homeostasis, buscando sobrevivir a las condiciones extremas del clima actual.

El hipotálamo, que es la pequeña pero vital región del cerebro encargada de regular la temperatura corporal, se sobrecarga de trabajo al intentar enfriarnos constantemente mediante la dilatación de los vasos sanguíneos y la producción masiva de sudor en la piel.

Esta enorme exigencia metabólica consume una gran cantidad de energía vital del organismo , dejando muchos menos recursos disponibles para las áreas cerebrales prefrontales, las cuales son responsables de controlar las emociones complejas, la empatía social y los impulsos básicos.

Al verse privado de esta energía esencial para su funcionamiento óptimo, el cerebro pierde su capacidad habitual para procesar la frustración, lo que explica claramente por qué las personas reaccionan de manera mucho más agresiva ante situaciones cotidianas y estresantes .

Cortisol y adrenalina: las hormonas del estrés en su punto máximo de ebullición

Físicamente, el calor extremo es interpretado por el organismo humano no como una simple molestia ambiental, sino como una amenaza directa y tangible a la supervivencia que requiere una respuesta fisiológica inmediata para proteger los órganos vitales del daño.

Como mecanismo de defensa primario, las glándulas suprarrenales aumentan drásticamente la producción de cortisol y adrenalina, que son las hormonas responsables del estrés y de activar la conocida respuesta de "lucha o huida" ante cualquier peligro inminente.

Especialistas en salud pública y psicología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) coinciden en que este potente cóctel hormonal nos mantiene en un estado de alerta constante, elevando significativamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la tensión muscular.

Por lo tanto, cualquier pequeño inconveniente cotidiano, como el denso tráfico vehicular en la avenida López Mateos o una fila larga en el supermercado, provoca reacciones desproporcionadas de ira debido a esta severa hipersensibilidad química que domina nuestro sistema nervioso.

Deshidratación y falta de sueño: los detonantes psicológicos del mal humor estival

A nivel psicológico, la incomodidad física constante que produce el sudor y el bochorno genera una profunda fatiga mental que reduce drásticamente nuestra tolerancia a la frustración , haciendo que el entorno laboral y familiar se perciba como hostil y agotador.

Además, las noches excesivamente cálidas impiden que el cerebro alcance las fases profundas del sueño REM, provocando un descanso nocturno deficiente que afecta directamente el estado de ánimo, la paciencia y la claridad mental durante las actividades del día siguiente .

La deshidratación leve, que a menudo resulta imperceptible durante las primeras horas de la mañana, también disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, causando molestos dolores de cabeza, confusión cognitiva y una mayor irritabilidad generalizada que detona conflictos interpersonales.

Para mitigar estos severos efectos biológicos y psicológicos en la población, los expertos en salud recomiendan seguir rigurosamente una serie de medidas preventivas y adoptar nuevos hábitos diarios durante toda la intensa temporada de calor que atraviesa la ciudad.

Tips rápidos para mantener la calma:

1) Hidratación constante: Bebe agua natural antes de sentir sed para mantener el flujo cerebral óptimo.

2) Refresca tus puntos de pulso: Aplica agua fría en muñecas y cuello para ayudar al hipotálamo.

3) Evita la exposición directa: Busca siempre la sombra entre las 11:00 y las 16:00 horas.

4) Descanso adecuado: Usa ventilación cruzada en tu habitación para asegurar un sueño verdaderamente reparador.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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