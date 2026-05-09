Por qué ver futbol altera tus emociones; la UNAM lo explica

El futbol es mucho más que un balón rodando sobre el césped. Para millones de aficionados, es una experiencia intensa que altera la mente y el cuerpo de formas insospechadas.

Pero, ¿qué ocurre realmente en nuestro cerebro al ver un partido de futbol? La respuesta científica va mucho más allá de la simple pasión deportiva o el amor a una camiseta.

De acuerdo con una investigación oficial publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2023 en la Revista Global UNAM, s entarse frente al televisor o en la grada de un estadio desencadena una verdadera tormenta química.

El Dr. Víctor Manuel Rodríguez Molina, del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, explica que este deporte funciona como un poderoso "desfogue" de sentimientos reprimidos.

Durante los 90 minutos que dura un encuentro, los espectadores experimentan un contraste brutal. Se puede pasar de la felicidad a la tristeza, y de la angustia a la esperanza en cuestión de segundos.

"Nuestro cerebro tiene un ámbito racional, pero al ver deportes (especialmente futbol) afloran nuestras emociones sin censura. Si gritas, lloras, te enojas, nadie te va a criticar. Es un terreno permitido para que vivamos lo que sentimos con más intensidad. Incluso, hasta aquellos que no les gusta el futbol, se integran y surge esa emoción colectiva, porque se contagian de lo que están viviendo los demás", apuntó el especialista.

El "cerebro primitivo" toma el control durante los 90 minutos

¿Por qué a veces los fanáticos reaccionan con violencia, atacando la televisión o protagonizando peleas en los estadios? La ciencia tiene una explicación fascinante y reveladora.

Cuando se ve al equipo favorito jugar, según el artículo, el cerebro literalmente se "desconecta". La corteza prefrontal, que es la zona encargada del proceso de razonamiento lógico y la toma de decisiones, reduce drásticamente su actividad.

En su lugar, el control absoluto lo asume la amígdala, una pequeña estructura cerebral que funciona puramente a través de las emociones y los instintos básicos.

Esto provoca que aflore nuestro llamado "cerebro primitivo". Al dejar de pensar con la lógica, las reacciones de los aficionados se vuelven impulsivas, viscerales y, en ocasiones, completamente desbordadas.

La montaña rusa química: de las endorfinas a la frustración

El ser humano posee un circuito de recompensa natural. Este sistema neurológico se alimenta de experiencias placenteras que deseamos seguir experimentando a lo largo de nuestra vida.

En el contexto del futbol, este circuito se nutre de forma explosiva cuando nuestro equipo anota un gol, remonta un marcador adverso o gana un campeonato importante.

En esos momentos de euforia colectiva, el cerebro secreta sustancias químicas como las endorfinas, las cuales nos producen una inmensa sensación de placer y bienestar temporal.

Sin embargo, la moneda siempre tiene otra cara. Cuando el árbitro marca un penal en contra, hay una expulsión injusta o el equipo pierde, este circuito de recompensa decae de golpe.

La derrota nos cuesta tanto procesarla porque el cerebro experimenta una pérdida real y tangible. Esperábamos una recompensa química (el triunfo) y, al no obtenerla, surge la frustración, el estrés y el enojo.

El impacto real en tu salud y cómo prevenirlo

Entender estos mecanismos biológicos es vital en la actualidad. Los niveles de estrés cotidiano ya son altos, y sumar la tensión desmedida de un partido puede afectar nuestra salud a largo plazo.

Saber que "el futbol solo es un juego" es el primer paso fundamental para evitar que una victoria efímera o una derrota sufrida arruinen nuestra semana o afecten nuestras relaciones personales.

La próxima vez que te sientes a ver rodar el balón, recuerda que tu cerebro está jugando su propio partido en silencio. Mantén el control y disfruta del gran espectáculo que es el futbol.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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