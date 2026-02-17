¿Cuáles son las mejores vitaminas para el cansancio?

Si sientes que no tienes la energía suficiente para realizar las actividades de tu día a día, quizá se deba a la falta de vitaminas en tu cuerpo. La buena noticia es que existen multivitamínicos y complementos alimenticios que te pueden ayudar a combatir estos problemas en caso de que estos nutrientes no estén llegando a través de los alimentos.

Estos productos contienen vitaminas y minerales que pueden ayudarte con el cansancio, en especial las B6 y B12, que contribuyen a recuperar tu energía.

Sobre la vitamina B12, especialistas resaltan que es muy necesaria para el organismo. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), se trata de un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas y la sangre, y que además contribuye a la formación del ácido desoxirribonucleico (ADN), el material genético presente en todas las células. También resalta que ayuda a prevenir la anemia megaloblástica, un trastorno de la sangre que causa cansancio y debilidad, y por eso es importante consumirla, aunque depende de la edad de cada uno para determinar su cantidad.

Pero no solo estas, también sirven las vitaminas C, E y zinc, pues son antioxidantes, además de la vitamina D, el colágeno y el magnesio junto con el calcio, ya que fortalecen los músculos y huesos.

No olvides que toda ingesta de suplementos alimenticios o multivitamínicos debe estar acompañada de una dieta balanceada, actividad física y una ingesta adecuada de agua para mantenerse en las mejores condiciones de salud.

Estas vitaminas se pueden conseguir en tiendas de autoservicio, plataformas como Amazon y farmacias o tiendas de autoservicio.

