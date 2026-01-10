Sábado, 10 de Enero 2026

Personas para las que el cacahuate es potencialmente peligroso

El cacahuate es una excelente fuente de proteínas, vitaminas, minerales y "grasas buenas", pero algunas personas no deberían consumirlo 

El consumo del cacahuate puede resultar perjudicial para personas con ciertos padecimientos, por lo que estos grupos deben moderarlo o evitarlo. ESPECIAL / CANVA

El maní o cacahuate es una planta que comenzó a sembrarse dentro de la región de América del Sur. El cultivo más antiguo de esta semilla fue hallado por arqueólogos en Perú; posteriormente, su producción y comercio se extendió a todo el continente.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los primeros registros del cacahuate en nuestro país se remontan a Tehuacán, Puebla. Fue aquí donde se diversificó su preparación (tostado, salado o dulce) y se comenzó a utilizar en la preparación de platillos.

Sobre sus propiedades, la Fundación Española de Nutrición señala que el cacahuate es una excelente fuente de proteínas, vitaminas, minerales y "grasas buenas". Tanto es su valor nutricional, que su consumo se recomienda para mujeres embarazadas porque estimula el desarrollo, crecimiento y disminuye el riesgo de malformaciones en el bebé.

También es ideal para fortalecer los sistemas inmunológicos, nervioso y musculoesquelético. Otro de sus beneficios es que previene el desarrollo de enfermedades como la anemia, diabetes, aterosclerosis y padecimientos cardíacos. A su vez, mejora la concentración, evita la pérdida de memoria y calma la ansiedad.

Estas personas no deberían comer cacahuates

Sin embargo, el consumo del cacahuate puede resultar perjudicial para personas con ciertos padecimientos, por lo que estos grupos deben moderarlo o evitarlo:

  • Personas con alergias. La principal contraindicación es para las personas con alergias, ya que su ingesta puede provocar reacciones negativas, como erupciones en la piel, hinchazón y dificultades para respirar.
    De acuerdo con Mayo Clinic, la alergia al cacahuate se desarrolla cuando el sistema inmunológico identifica como dañinas las proteínas que contiene, por lo que el cuerpo libera sustancias químicas que son responsables de los síntomas.
  • Personas con problemas digestivos. Al ser una semilla difícil de digerir, su consumo no se recomienda para personas con padecimientos digestivos, entre ellos, colitis o síndrome de intestino irritable. En general, los frutos secos pueden irritar o inflamar el tracto digestivo, lo que ocasiona malestares como dolor, diarrea y vómito.
  • Personas con hipertensión. En caso de los cacahuates procesados, debido a su alta cantidad de sodio no son apropiados para las personas que tienen hipertensión, ya que un exceso de este mineral puede disparar la presión arterial a niveles peligrosos.
  • Personas menores de 3 años. Por otra parte, el sitio de medicina natural Farmacia.bio menciona que no es recomendable el consumo de este fruto seco para niños menores de 3 años, porque podría provocar irritación, dolor de estómago y de garganta.

