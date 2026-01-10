Personas para las que el cacahuate es potencialmente peligroso

El maní o cacahuate es una planta que comenzó a sembrarse dentro de la región de América del Sur. El cultivo más antiguo de esta semilla fue hallado por arqueólogos en Perú; posteriormente, su producción y comercio se extendió a todo el continente.Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los primeros registros del cacahuate en nuestro país se remontan a Tehuacán, Puebla. Fue aquí donde se diversificó su preparación (tostado, salado o dulce) y se comenzó a utilizar en la preparación de platillos.Sobre sus propiedades, la Fundación Española de Nutrición señala que el cacahuate es una excelente fuente de proteínas, vitaminas, minerales y "grasas buenas". Tanto es su valor nutricional, que su consumo se recomienda para mujeres embarazadas porque estimula el desarrollo, crecimiento y disminuye el riesgo de malformaciones en el bebé.También es ideal para fortalecer los sistemas inmunológicos, nervioso y musculoesquelético. Otro de sus beneficios es que previene el desarrollo de enfermedades como la anemia, diabetes, aterosclerosis y padecimientos cardíacos. A su vez, mejora la concentración, evita la pérdida de memoria y calma la ansiedad.Sin embargo, el consumo del cacahuate puede resultar perjudicial para personas con ciertos padecimientos, por lo que estos grupos deben moderarlo o evitarlo:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA