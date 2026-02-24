Pastelerías Marisa, Krispy Kreme y más: Conoce todas las sucursales con 2x1 hoy en GDL

Los martes se han convertido en una fecha especial para los amantes de los postres y las bebidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Este martes 24 de febrero de 2026, diversas franquicias reconocidas lanzan promociones atractivas que permiten a los clientes disfrutar de sus productos favoritos a precios especiales. Desde 2x1 y descuentos del 50 % hasta precios especiales en bebidas seleccionadas, las ofertas buscan impulsar las ventas de estos establecimientos mientras recompensan la fidelidad de sus clientes.

Los negocios que participan ofrecen una amplia variedad de opciones para quienes buscan darse un gusto o compartir un momento dulce con familiares y amigos. Estas promociones forman parte de la habitual campaña de martes de ofertas de estas franquicias, que cada semana sorprenden con descuentos y condiciones especiales.

Pastelería Neufeld

Neufeld, uno de los negocios más tradicionales de Jalisco, ofrece 2x1 en pasteles, gelatinas, postres minis y rebanadas, válido únicamente en compras realizadas en sucursal y hasta agotar existencias. Además, quienes realicen compras mayores a $310 pesos pueden aprovechar el envío gratuito, facilitando la llegada de sus productos directamente al hogar. Esta promoción permite disfrutar de la calidad y tradición de Neufeld con un beneficio adicional para los clientes.

INSTAGRAM/@pastelerianeufeld

Pastelerías Marisa

Marisa ofrece un 2x1 en pasteles, pays, gelatinas, roscas y galletas, aplicable únicamente con códigos participantes. La promoción se limita a una por cliente, no es válida en sucursales del aeropuerto y se cobra el producto de mayor precio. Con esta oferta, Marisa busca incentivar la visita a sus sucursales y brindar una opción económica para quienes buscan disfrutar de sus productos recién elaborados.

INSTAGRAM/@pasteleriasmarisa

Krispy Kreme

La conocida cadena de donas presenta un 2x1 en bebidas preparadas, disponible a través de servicios de delivery. Entre las bebidas incluidas en la promoción se encuentran café capuccino, frozen café capuccino, chocolate Abuelita frío, doble chocolate artesanal caliente y frozen taro. La promoción no aplica en sucursales de aeropuerto, y se cobrará siempre la bebida de mayor precio. Esta oferta permite disfrutar de las bebidas emblemáticas de la marca a un precio accesible, ideal para darse un gusto en casa o la oficina.

X/@krispykrememx

Pastelería OK

OK y Expendio OK ofrecen 50 % de descuento en el segundo producto, únicamente en mostrador y en sucursales participantes . La promoción no se combina con otras ofertas y excluye café en grano, molido o soluble. El descuento se aplica al producto de menor precio y está sujeto a disponibilidad. E sta promoción se suma a la tradición de los martes de ofertas de OK, pensada para consentir a los clientes que buscan disfrutar de sus productos de manera económica sin comprometer la calidad.

FACEBOOK/Pastelería OK

Gong Cha

Durante todo febrero, Gong Cha mantiene una promoción en bebidas seleccionadas a $69, válida de lunes a viernes en caja. Entre las opciones incluidas se encuentran Lichi Smoothie, Brown Sugar Black Milk Tea, Chocolate Milk y Tapioca Black Milk Tea. Esta oferta brinda la oportunidad de disfrutar de bebidas refrescantes y especiales a un precio reducido, ideal para quienes buscan un break dulce durante la semana laboral.

FACEBOOK/Gong Cha México

Estas promociones representan una oportunidad ideal para disfrutar de un antojo dulce, compartir un momento especial con familiares y amigos o simplemente consentirse sin gastar de más. Con opciones que van desde pasteles y gelatinas hasta bebidas preparadas, las franquicias de Guadalajara consolidan los martes como un día de ofertas atractivas para todo tipo de gustos.

