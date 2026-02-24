Día de la Bandera: Cómo se celebra hoy martes 24 de febrero en México

Cada 24 de febrero, México conmemora el Día de la Bandera, una fecha dedicada a honrar uno de los símbolos patrios más importantes del país: la Bandera de México. Esta celebración es una oportunidad para recordar su historia, su significado y el papel que representa en la identidad nacional.

El Día de la Bandera fue establecido oficialmente en 1934 y, años más tarde, reconocido como fecha cívica nacional. La elección del 24 de febrero se relaciona con la proclamación del Plan de Iguala en 1821, documento que marcó una etapa decisiva en la consumación de la Independencia de México y que dio origen a los colores que hoy forman parte de la bandera nacional.

Significado de los colores

La bandera mexicana está compuesta por tres franjas verticales: verde, blanco y rojo, con el Escudo Nacional al centro. Tradicionalmente, los colores representan:

Verde: esperanza.

Blanco: unidad.

Rojo: la sangre de los héroes nacionales.

En el centro se encuentra el águila devorando una serpiente sobre un nopal, símbolo inspirado en la leyenda mexica sobre la fundación de México-Tenochtitlan.

¿Cómo se celebra?

En todo el país, escuelas, instituciones públicas y dependencias gubernamentales realizan ceremonias cívicas. Se llevan a cabo honores a la bandera, izamientos solemnes y actos en los que se refuerzan los valores de respeto, identidad y orgullo nacional.

En muchas escuelas, los estudiantes participan en escoltas, recitan el juramento a la bandera y reflexionan sobre la importancia de los símbolos patrios en la construcción de la historia del país.

Un símbolo de identidad

Más allá de los actos oficiales, el Día de la Bandera representa un momento para recordar que este emblema no solo ondea en edificios públicos, sino que simboliza la historia, la cultura y la soberanía de México.

Cada 24 de febrero, la bandera se convierte en el centro de una celebración que une a millones de personas bajo un mismo símbolo, reforzando el sentido de pertenencia y respeto por la nación.

