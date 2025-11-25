El truco para lavar la ropa blanca con jabón Zote que seguro desconocías

Lavar la ropa blanca es toda una hazaña, ya que no siempre obtenemos el resultado que buscamos, pues muchas veces la ropa queda amarillenta y no de un blanco pulcro.

Existen muchos trucos para lograr “el blanco perfecto” a la hora de lavar, sin embargo, una creadora de contenido llamada Katherine Hinojosa compartió, a través de su cuenta de TikTok, un truco infalible que tal vez no conocías. Te detallamos a continuación.

¿Cómo lograr el blanco perfecto a la hora de lavar?

La usuaria de TikTok, @katherinehinojosa3, compartió con sus seguidores un método de lavado que promete dejar la ropa blanca impecable.

El truco está en utilizar el jabón Zote Blanco en su presentación de “finas escamas” , es decir, es completamente apto para usarse en la lavadora.

El método de la creadora es el siguiente:

Meter la ropa blanca a la lavadora

Verter una cantidad suficiente del jabón Zote

Dejar que la lavadora se llene de agua y apagarla

Dejar la ropa remojando durante 3 o 4 horas

Lavar con el ciclo normal de la lavadora

En el video explica que ella recomienda dejar la ropa remojando, porque así el jabón se ablanda más fácilmente y penetra mejor en la tela. Además, sugiere que se puede realizar doble enjuague para evitar que queden restos del jabón.

Finalmente, comenta que esta presentación de jabón Zote no es sólo para la ropa blanca, sino que también funciona perfecto en ropa de color. Así que si estabas en la búsqueda de un nuevo método de lavado, aquí tienes este que es bastante efectivo.

