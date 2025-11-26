¿Dónde se debe poner el árbol de Navidad en casa para atraer la buena suerte?

En estas fechas, la mayoría de familias ya puso su arbolito de Navidad, pues la festividad favorita de miles de personas está a menos de un mes de distancia.

Sin embargo, si eres de las personas que todavía no lo pone, o en su defecto, deseas cambiarlo de lugar, a continuación te decimos el lugar en el que debes colocarlo, según el Feng Shui, si deseas atraer la buena suerte este próximo 2026.

¿Qué es el Feng Shui?

El Feng Shui es una técnica milenaria de decoración, originaria de China hace más de 3 mil 500 años. Esta filosofía busca el equilibrio de la energía de la persona, a través de la distribución y orientación de los espacios del hogar, o cualquier espacio en el que desarrolla sus actividades cotidianas.

Asimismo, el Feng Shui puede utilizarse para acumular energía positiva , favorecer en la salud, tener buenas relaciones familiares, atraer dinero, inspiración, buena suerte y bienestar.

En este sentido, la mayoría de las personas (si no es que todas), buscan tener buena suerte, y esta se puede conseguir con algo tan simple como la forma en la que se pone el árbol de Navidad, durante esta época de fiestas.

¿Dónde colocar el árbol de Navidad para la buena suerte?

El árbol de Navidad es un elemento esencial en la decoración navideña, y muchas personas ya tienen el lugar predilecto para ponerlo cada año. No obstante, los expertos en Feng Shui saben el lugar indicado para poner este elemento, y traer sus beneficios consigo.

De acuerdo con los expertos de Holyart: “ El Árbol de Navidad se convierte en un elemento importante dentro de la casa durante el período navideño y, como tal, también está sujeto a estos delicados equilibrios de energías”.

Explican que, la propia naturaleza de El Árbol representa el elemento Madera, por lo que si este es colocado en el lado más “rico” de la casa, es decir, la sala de estar o el comedor, este traerá suerte, prosperidad, riqueza, armonía y alegría.

“Para identificar el rincón más rico de la habitación, debemos posicionarnos frente a la puerta de entrada de la propia habitación mirando hacia adentro, y girar hacia la esquina izquierda. Aquí tendremos que colocar nuestro Árbol, asegurándonos siempre de que no bloquee el paso o incomode moverse por la habitación”, finalizan.

