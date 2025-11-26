Una hora que para muchos es el gran enigma sin descifrar es las 3 de la mañana: el momento de la madrugada en el que, según diversas creencias, la espiritualidad está en su punto máximo. Pero ¿por qué? Aquí te decimos la explicación detrás de esto.De acuerdo a muchas creencias esta hora tiene un significado espiritual, lo que lo convierte en un fenómeno extraño. Cabe destacar que las teorías pueden variar dependiendo de la cultura y las creencias.Según las tradiciones hindúes, esta hora en la madrugada es un momento sagrado, ya que es el indicado para meditar y tener una especial conexión con el universo. De acuerdo a la creencia el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado y es posible conectarse con lo divino con mayor facilidad. Algunas creencias confirman que despertarse a las 3 de la mañana significa un “despertar espiritual” o de conciencia. El significado tiene un gran peso espiritual, y muchas personas creen que tienen la oportunidad de reflexionar sobre su vida, identificar lo bueno y lo malo, y así poder encontrar la respuesta a sus dudas existenciales.De acuerdo al catolicismo, las 3 de la tarde es la hora en la que Jesús pereció en la cruz. Cabe destacar que existen oraciones para hacer tanto a las 3 de la tarde, como a las 3 de la mañana. Hollywood ha alimentado esta creencia, ya que, especialmente en las películas de terror, las 3 de la mañana suele ser una hora en la que sucede un fenómeno paranormal. De acuerdo a la parapsicología, las 3 de la mañana es un horario que tiene mucha actividad espiritual y demoníaca, y se asegura que algunas personas pueden sentir presencias que no pertenecen al plano físico.Esta hora es un claro ejemplo de como la creencia colectiva puede llegar tan lejos, al grado de que muchas personas adopten las 3 de la mañana como un momento de gran significado, incluso considerándola la respuesta a muchas dudas de su vida o el camino que buscaban para seguir * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS