Una hora que para muchos es el gran enigma sin descifrar es las 3 de la mañana: el momento de la madrugada en el que, según diversas creencias, la espiritualidad está en su punto máximo. Pero ¿por qué? Aquí te decimos la explicación detrás de esto.

De acuerdo a muchas creencias esta hora tiene un significado espiritual, lo que lo convierte en un fenómeno extraño. Cabe destacar que las teorías pueden variar dependiendo de la cultura y las creencias.

Significados espirituales de despertarse a las 3 de la mañana

La hora para meditar

Según las tradiciones hindúes, esta hora en la madrugada es un momento sagrado, ya que es el indicado para meditar y tener una especial conexión con el universo. De acuerdo a la creencia el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado y es posible conectarse con lo divino con mayor facilidad.

Según las tradiciones hindúes, las 3 de la mañana es un momento sagrado. UNSPLASH / S. SAMMY

El momento donde se despierta la consciencia

Algunas creencias confirman que despertarse a las 3 de la mañana significa un “despertar espiritual” o de conciencia. El significado tiene un gran peso espiritual, y muchas personas creen que tienen la oportunidad de reflexionar sobre su vida, identificar lo bueno y lo malo, y así poder encontrar la respuesta a sus dudas existenciales.

¿Qué significa las 3 de la mañana según el catolicismo?

De acuerdo al catolicismo, las 3 de la tarde es la hora en la que Jesús pereció en la cruz. Cabe destacar que existen oraciones para hacer tanto a las 3 de la tarde, como a las 3 de la mañana.

Existen oraciones para hacer tanto a las 3 de la tarde, como a las 3 de la mañana. UNSPLASH / P. FORE

¿Por qué se llama la hora de la muerte?

Hollywood ha alimentado esta creencia, ya que, especialmente en las películas de terror, las 3 de la mañana suele ser una hora en la que sucede un fenómeno paranormal. De acuerdo a la parapsicología, las 3 de la mañana es un horario que tiene mucha actividad espiritual y demoníaca, y se asegura que algunas personas pueden sentir presencias que no pertenecen al plano físico.

En las películas de terror, las 3 de la mañana suele ser una hora en la que sucede un fenómeno paranormal. UNSPLASH / MONTYLOV

Esta hora es un claro ejemplo de como la creencia colectiva puede llegar tan lejos, al grado de que muchas personas adopten las 3 de la mañana como un momento de gran significado, incluso considerándola la respuesta a muchas dudas de su vida o el camino que buscaban para seguir

