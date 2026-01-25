¿Cuáles son los beneficios de usar aceites en las canas?

La estructura física y química del cabello cambia drásticamente al perder melanina (pigmento), por lo que las canas requieren de cuidados especiales. En este contexto, determinados aceites pueden ser los aliados de tu rutina para lucirlas con una gran apariencia.La aparición de canas es un proceso natural en el que el cabello cambia de color; esta transformación se encuentra relacionada con la pérdida de melanina, lo que provoca que el cabello se vuelva más grueso, seco y frágil.A lo anterior se suma que, con el paso del tiempo, el cuero cabelludo produce menos grasa natural.Es común que con la aparición de los primeros "hilos de plata", las personas recurran a teñir su pelo con mayor frecuencia, incorporando químicos que terminan por afectar más la salud del cuero cabelludo.Sin embargo, optar por productos como shampoo y acondicionador morados (que neutralizan el tono amarillento de las canas), sérums especializados y aceites vegetales pueden mantenerlas en óptimas condiciones.En particular, el uso de aceites ofrece beneficios como:Para la mayoría de las personas, cuando se utilizan correctamente, los aceites esenciales suelen ser seguros y no causan irritación.Incorporar aceites en la rutina de cuidado de las canas es posible con los siguientes métodos:¿Cuál de todos usar? El aceite de coco es popular para el tratamiento de las canas porque ayuda a reducir la fragilidad del cabello canoso. Esto se debe a que su ligereza garantiza que el pelo se mantenga nutrido sin dejar sensación grasosa.Y gracias a su capacidad para penetrar las fibras capilares, su uso puede prevenir la pérdida de proteínas. Por otro lado, el aceite de argán -conocido como oro líquido- aporta al cabello ácidos grasos esenciales y vitamina E. Al penetrar profundamente, restaura la hidratación, mejora la elasticidad y brinda un brillo natural sobre las canas.Otros aceites recomendados son:Como podrás ver, los aceites son una buena opción para cuidar las canas, darles brillo, suavidad y una apariencia cuidada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB