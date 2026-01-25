¿Cuáles son los beneficios de usar aceites en las canas?

La estructura física y química del cabello cambia drásticamente al perder melanina (pigmento), por lo que las canas requieren de cuidados especiales. En este contexto, determinados aceites pueden ser los aliados de tu rutina para lucirlas con una gran apariencia.

¿Por qué usar aceites para cuidar las canas?

La aparición de canas es un proceso natural en el que el cabello cambia de color; esta transformación se encuentra relacionada con la pérdida de melanina, lo que provoca que el cabello se vuelva más grueso, seco y frágil.

A lo anterior se suma que, con el paso del tiempo, el cuero cabelludo produce menos grasa natural.

Es común que con la aparición de los primeros "hilos de plata", las personas recurran a teñir su pelo con mayor frecuencia, incorporando químicos que terminan por afectar más la salud del cuero cabelludo.

Sin embargo, optar por productos como shampoo y acondicionador morados (que neutralizan el tono amarillento de las canas), sérums especializados y aceites vegetales pueden mantenerlas en óptimas condiciones.

En particular, el uso de aceites ofrece beneficios como:

Estimular los folículos pilosos y promover el crecimiento gracias a sus nutrientes naturales.

Equilibrar la producción de grasa y calmar el cuero cabelludo seco.

Favorecer un microbioma saludable en el cuero cabelludo, fortaleciendo la barrera natural de la piel y reduciendo problemas como descamación o irritación.

Para la mayoría de las personas, cuando se utilizan correctamente, los aceites esenciales suelen ser seguros y no causan irritación.

¿Cuál es el mejor aceite para las canas?

Incorporar aceites en la rutina de cuidado de las canas es posible con los siguientes métodos:

Como tratamiento prelavado, sobre el cabello seco y aplicarlo 30 minutos antes de lavarlo.

Como acondicionador sin enjuague, aplicando unas gotitas para facilitar el desenredo.

Como parte de la rutina de peinado, para reducir el frizz y aportar un aspecto pulido.

Mediante un masaje en el cuero cabelludo, para estimular la circulación y mejorar la hidratación.

¿Cuál de todos usar? El aceite de coco es popular para el tratamiento de las canas porque ayuda a reducir la fragilidad del cabello canoso. Esto se debe a que su ligereza garantiza que el pelo se mantenga nutrido sin dejar sensación grasosa.

Y gracias a su capacidad para penetrar las fibras capilares, su uso puede prevenir la pérdida de proteínas.

Por otro lado, el aceite de argán -conocido como oro líquido- aporta al cabello ácidos grasos esenciales y vitamina E. Al penetrar profundamente, restaura la hidratación, mejora la elasticidad y brinda un brillo natural sobre las canas.

No te pierdas: De ESTOS colores debes pintarte el cabello para evitar retocarte cada mes las canas

Otros aceites recomendados son:

Aceite de jojoba: imita la producción natural de sebo del cuero cabelludo, lo que lo convierte en un excelente hidratante para las canas.

imita la producción natural de sebo del cuero cabelludo, lo que lo convierte en un excelente hidratante para las canas. Aceite de aguacate: es un potente hidratante y nutritivo, ya que sella la humedad y aporta vitaminas A, D y E.

es un potente hidratante y nutritivo, ya que sella la humedad y aporta vitaminas A, D y E. Aceite de rosa mosqueta: revitaliza el cabello seco y canoso, a la vez que lo protege del daño ambiental gracias a su contenido de antioxidantes.

Como podrás ver, los aceites son una buena opción para cuidar las canas, darles brillo, suavidad y una apariencia cuidada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



