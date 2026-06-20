¿Papaya o ciruela pasa? Esta es la mejor fruta para combatir el estreñimiento

El estreñimiento afecta a millones diariamente, disminuyendo su calidad de vida. Ante la incomodidad y la inflamación constante, elegir la fruta correcta en el desayuno puede transformar por completo el tránsito intestinal y brindar un alivio rápido, natural y sin depender de medicamentos.

Para resolver este frecuente dilema digestivo, es fundamental analizar a fondo el perfil nutricional de dos gigantes de la salud intestinal: la papaya y la ciruela.

Ambas frutas son ampliamente recomendadas por especialistas en nutrición, pero actúan de maneras muy distintas cuando ingresan al organismo y procesan los alimentos.

El poder enzimático y preventivo de la papaya

La papaya es mundialmente reconocida por su altísima concentración de agua y su textura sumamente suave, características que la hacen ideal para calmar estómagos sensibles o irritados.

Su mayor secreto terapéutico radica en la papaína, una potente enzima digestiva natural que facilita enormemente la descomposición de las proteínas complejas dentro del tracto gastrointestinal .

Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo regular de frutas frescas contribuye significativamente a alcanzar los requerimientos diarios de fibra dietética.

Sin embargo, aunque la papaya reduce notablemente la inflamación abdominal y mejora la digestión general, su contenido de fibra es apenas moderado si se compara con otras alternativas más densas .

Por lo tanto, su consumo es perfecto para mantener una rutina digestiva saludable a largo plazo, pero podría quedarse corto cuando se busca un efecto laxante inmediato y contundente.

La ciruela: el estándar de oro contra el estreñimiento

Por otro lado, la ciruela, muy especialmente en su versión deshidratada conocida como ciruela pasa, es considerada históricamente como el remedio natural por excelencia para el bloqueo intestinal .

Investigaciones clínicas publicadas por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) respaldan firmemente su alta eficacia terapéutica en pacientes crónicos.

El rotundo éxito de la ciruela no solo se debe a su abundante fibra insoluble, un componente crucial que añade volumen a las heces y acelera mecánicamente su paso.

Su verdadero superpoder oculto es el sorbitol, un alcohol de azúcar natural que atrae grandes cantidades de agua hacia el intestino, funcionando exactamente como un laxante osmótico suave .

Un riguroso estudio clínico del King's College London demostró que las ciruelas pasas son superiores incluso a los suplementos de psyllium para mejorar la frecuencia de las evacuaciones.

El veredicto final para optimizar tu tránsito intestinal

Entonces, ante la evidencia científica actual, ¿Cuál de las dos opciones resulta verdaderamente más efectiva para combatir los episodios de estreñimiento severo u ocasional en casa?

Aunque la papaya es una aliada excelente para la digestión diaria y la prevención de la pesadez, la ciruela gana indiscutiblemente la batalla directa contra el estreñimiento gracias a su combinación única de fibra y sorbitol.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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