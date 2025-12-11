Las papas fritas son las favoritas de muchas personas por deliciosas razones; aparecen como acompañantes de platillos en restaurantes gourmet, fondas tradicionales y puestos callejeros. La desventaja es que pueden tener mucha grasa que muchas personas procuran evitar. Su preparación parece sencilla, pero lograr que queden crujientes por fuera y suaves por dentro puede ser complicado. Si deseas que tus papas fritas absorban menos grasa, este dato te interesará, pues existe un ingrediente secreto que puede ayudarte a hacerlo posible. El vinagre tiene un efecto positivo en la preparación de las papas fritas e incluso las deja con un sabor más concentrado.Al entrar en contacto con las papas, la acidez de este producto refuerza su composición, evita que se deshagan fácilmente y aumenta su resistencia al calor. Además de mejorar su textura, también acelera el tiempo de cocción al necesitar menor calor para que queden crujientes.Antes de freír las papas, deberás cortarlas y ponerlas en una olla con agua fría y 2 cucharadas de vinagre por cada litro.Que la grasa no sea un impedimento para disfrutar unas deliciosas papas fritas. Prueba este consejo que te ayudará a que queden deliciosas y saludables. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS