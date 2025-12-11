Las papas fritas son las favoritas de muchas personas por deliciosas razones; aparecen como acompañantes de platillos en restaurantes gourmet, fondas tradicionales y puestos callejeros. L a desventaja es que pueden tener mucha grasa que muchas personas procuran evitar. Su preparación parece sencilla, pero lograr que queden crujientes por fuera y suaves por dentro puede ser complicado.

¿Cómo evitar que las papas fritas queden aceitosas?

Si deseas que tus papas fritas absorban menos grasa, este dato te interesará, pues existe un ingrediente secreto que puede ayudarte a hacerlo posible. El vinagre tiene un efecto positivo en la preparación de las papas fritas e incluso las deja con un sabor más concentrado.

Al entrar en contacto con las papas, la acidez de este producto refuerza su composición, evita que se deshagan fácilmente y aumenta su resistencia al calor. Además de mejorar su textura, también acelera el tiempo de cocción al necesitar menor calor para que queden crujientes.

¿Cómo preparar las papas fritas con vinagre?

Antes de freír las papas, deberás cortarlas y ponerlas en una olla con agua fría y 2 cucharadas de vinagre por cada litro.

El siguiente paso es hervir las papas durante 7 minutos o dependiendo del grosor del corte.

Luego, escúrrelas, sécalas y fríelas como de costumbre.

Agrega un poco de sal al agua de cocción para concentrar su sabor.

Quita el exceso de aceite y disfrútalas. Sin duda, te encantará este hack una vez que lo pongas a prueba.

Que la grasa no sea un impedimento para disfrutar unas deliciosas papas fritas. Prueba este consejo que te ayudará a que queden deliciosas y saludables.

