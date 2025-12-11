Es habitual que durante estas festividades decembrinas la comida abunde por montones: romeritos, pavo relleno, bacalao, panqués, sidra de manzana, ponche y un largo etcétera; alimentos que, aunque deliciosos, pueden cargar consigo una buena dosis de calorías, grasas y azúcares. Es bajo este escenario que en esta nota te contamos qué tanto es posible subir de peso, según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Recordemos que México es el segundo lugar de Latinoamérica —justo por debajo de Chile— en donde más se invierte en las fiestas navideñas: el gasto promedio (que incluye, ropa para la ocasión, regalitos y comida) ronda los 386 dólares por persona.

Según una encuentra consultada por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), la población mexicana destina en diciembre hasta un 58% de dinero a la cena navideña. Entre los platillos más consumidos se encuentran:

Pavo (29%)

Tamales (14%)

Pierna de cerdo (10%)

Pollo rostizado o relleno (7%)

Ensalada de manzana (7%).

Además, y en cuanto a las bebidas alcohólicas, tan solo del 24 al 31 de diciembre una familia mexicana gasta hasta 46% de su dinero.

¿Cuánto peso es normal aumentar durante la Navidad?

No obstante, y como ya lo decíamos, una ingesta excesiva de carbohidratos, grasas, sodio y alcohol contribuyen al sobrepeso y obesidad, de acuerdo con el IMSS; en las fiestas navideñas una persona puede subir de 3 a 5 kilogramos.

Para complementar y con base en resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut) 2020-2023, la prevalencia de obesidad en adultos fue de 37.1%, siendo aún mayor en mujeres de 40 a 59 años.

Considerando todo lo anterior, médicos y nutriólogos recomiendan durante Navidad, servirse porciones pequeñas, subirle a las frutas y verduras, comer dulces navideños sin alto contenido de azúcar, disminuir el consumo de alcohol y evitar comer tardísimo.

AO

