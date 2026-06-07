No uses la secadora, este es el truco para secar la ropa en temporada de lluvias de forma rápida y eficiente

La temporada de lluvias puede convertirse en un verdadero desafío para las tareas del hogar y uno de los problemas más comunes es lograr que la ropa se seque por completo cuando el sol desaparece durante varios días y la humedad invade cada rincón de la casa.

Aunque muchas personas recurren a secadoras eléctricas o a fuentes de calor para acelerar el proceso, existe una alternativa mucho más sencilla que ha ganado popularidad por su eficacia. Se trata de un método japonés diseñado para aprovechar la circulación del aire y reducir el tiempo de secado sin aumentar el consumo de energía.

Esta técnica nació en un país donde las lluvias y la humedad forman parte habitual del clima durante buena parte del año. Con el tiempo, se ha convertido en una solución práctica para quienes viven en departamentos, casas sin patio o espacios donde tender la ropa al aire libre no siempre es una opción.

La clave del sistema no está en el calor, sino en la forma en que se distribuye el aire alrededor de las prendas. De acuerdo con especialistas japoneses en secado doméstico, una buena ventilación puede ser más efectiva de lo que muchas personas imaginan.

La técnica del "arcoíris" que acelera el secado

Uno de los elementos más llamativos del método fue popularizado por el experto japonés Izumi Onuki y recibe el nombre de "tendido en arcoíris". Consiste en organizar la ropa de acuerdo con su tamaño para mejorar el flujo de aire entre las prendas.

La recomendación es colocar las piezas más largas y pesadas, como pantalones, sábanas o toallas, en los extremos del tendedero. En la parte central deben ubicarse las prendas más pequeñas, como camisetas, blusas o ropa interior.

Esta distribución crea una especie de arco visual que permite que el aire circule de manera más uniforme. Al evitar que las prendas grandes bloqueen el paso del aire, la humedad se elimina con mayor rapidez y se reducen las posibilidades de que aparezcan malos olores.

Otro punto fundamental es dejar suficiente espacio entre cada prenda, ya que cuando la ropa queda demasiado junta, la humedad se concentra en determinadas zonas y el secado puede tardar varias horas más de lo necesario.

El ventilador es el verdadero protagonista

Una vez acomodada la ropa, el siguiente paso consiste en utilizar un ventilador doméstico. A diferencia de lo que muchos creen, el objetivo no es calentar las prendas, sino mantener un flujo constante de aire que ayude a evaporar la humedad.

Los expertos recomiendan colocar el ventilador cerca del tendedero, pero sin apuntar directamente a la ropa con demasiada intensidad. Lo importante es generar movimiento de aire dentro de la habitación para evitar que el vapor de agua se acumule.

Si además existen ventanas o puertas enfrentadas, abrirlas puede potenciar el efecto gracias a la ventilación cruzada. Este sencillo hábito facilita la salida de la humedad y mejora considerablemente el tiempo de secado.

También es recomendable separar las prendas según su grosor, es decir los jeans, sudaderas y toallas suelen requerir más tiempo, por lo que conviene ubicarlos en las zonas donde el flujo de aire sea más constante. Las telas ligeras y sintéticas pueden colocarse en áreas secundarias, ya que suelen secarse con mayor rapidez.

Además de ser una solución práctica, este método ofrece beneficios económicos y ambientales. Al reducir o eliminar el uso de secadoras eléctricas, disminuye el consumo energético del hogar y ayuda a prolongar la vida útil de las prendas, que no están expuestas a temperaturas elevadas ni a ciclos de secado agresivos.

Por estas razones, la técnica japonesa se ha convertido en una de las alternativas favoritas para enfrentar los días lluviosos. Con una correcta organización del tendedero y la ayuda de un ventilador, es posible mantener la ropa seca, libre de olores y lista para usar incluso cuando el clima parece no dar tregua.

TG