Así es como debes sacar a pasear a tu perro en temporada de lluvias este 2026 para evitar que se enferme

La temporada de lluvias suele representar un reto para quienes tienen mascotas en casa, aunque muchos perros disfrutan salir a explorar sin importar el clima, las precipitaciones constantes pueden generar dudas entre sus dueños sobre si es seguro o no llevarlos a pasear cuando el suelo está mojado y el cielo amenaza con tormenta.

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la lluvia por sí sola no representa un peligro para los perros. De hecho, muchas razas disfrutan de los paseos bajo temperaturas más frescas. Sin embargo, existen algunos cuidados que pueden marcar la diferencia para evitar molestias, enfermedades o accidentes durante esta época del año.

Los especialistas señalan que factores como la edad, el tamaño, el tipo de pelaje y el estado de salud del animal influyen en su tolerancia a la humedad y al frío. Los cachorros, perros de edad avanzada o aquellos con problemas respiratorios suelen requerir una atención especial cuando las condiciones climáticas empeoran.

Otro aspecto importante es el cuidado de las orejas y el pelaje, las razas con orejas largas o caídas pueden acumular humedad con facilidad, lo que favorece la aparición de irritaciones o infecciones . Asimismo, los perros de pelo abundante o rizado tienden a retener más agua, por lo que necesitan un secado más cuidadoso al regresar a casa.

Cómo preparar a tu perro antes de salir bajo la lluvia

Si caminar bajo la lluvia es inevitable, una buena preparación puede hacer que la experiencia sea mucho más cómoda tanto para la mascota como para su dueño. Actualmente existen impermeables diseñados específicamente para perros que ayudan a reducir la humedad en el cuerpo y conservan mejor la temperatura corporal.

Los modelos con protección para el cuello e incluso capucha son especialmente útiles para razas pequeñas o de pelo corto. Además de brindar comodidad, también facilitan el proceso de secado una vez que termina el paseo.

Antes de salir, algunos veterinarios recomiendan proteger las almohadillas de las patas con productos hidratantes aptos para mascotas. Esto ayuda a reducir los efectos de la humedad constante y evita pequeñas grietas causadas por el contacto prolongado con superficies mojadas.

Durante el recorrido también conviene elegir rutas con menos charcos y zonas de lodo. Aunque para algunos perros saltar en los charcos es una diversión irresistible, estas áreas pueden esconder objetos peligrosos, residuos contaminados o bacterias que podrían afectar su salud.

Lo que debes hacer al regresar a casa

Uno de los pasos más importantes ocurre después del paseo, al volver, es recomendable secar cuidadosamente las patas, el abdomen y las orejas con una toalla limpia. En perros con pelaje largo o muy denso, el uso de un secador con aire tibio puede ayudar a eliminar la humedad acumulada.

Mantener al perro mojado durante mucho tiempo puede favorecer problemas dermatológicos, especialmente en animales propensos a alergias o irritaciones en la piel. Por ello, dedicar unos minutos al secado puede prevenir visitas innecesarias al veterinario.

Si tu mascota muestra incomodidad ante la lluvia, no es recomendable obligarla a permanecer mucho tiempo en el exterior. Los expertos sugieren realizar paseos más breves pero frecuentes, reforzando la experiencia con premios o juguetes para crear asociaciones positivas con este tipo de clima.

También es importante prestar atención a las señales de estrés ya que algunos perros no temen a la lluvia, pero sí a los truenos o relámpagos. En estos casos, buscar refugio rápidamente y ofrecer un ambiente tranquilo puede ayudar a reducir la ansiedad.

Finalmente, cuando las lluvias se convierten en tormentas eléctricas o existe riesgo de inundaciones, la mejor decisión es permanecer en casa. La seguridad debe ser siempre la prioridad, ya que la baja visibilidad, los rayos y las corrientes de agua pueden representar riesgos tanto para las mascotas como para sus dueños.

Con algunas precauciones sencillas, los paseos durante la temporada de lluvias pueden seguir formando parte de la rutina diaria. La clave está en adaptar las actividades al clima, proteger adecuadamente a la mascota y asegurarse de que cada salida sea una experiencia segura y agradable, incluso cuando el pronóstico anuncia lluvia.

TG