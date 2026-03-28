Nissan es la marca líder de ventas en México desde hace 18 años con productos como Versa, que se ha consolidado como el más vendido desde hace 15 años entre sus generaciones. Es un sedán subcompacto clave para el posicionamiento de la compañía en nuestro país. Versa y Sentra se hacen en México, en la planta de Aguascalientes, con una exportación enfocada a Norteamérica. Ambos vehículos estrenan cambios para consolidar aún más a la marca en sus respectivos segmentos: sedanes subcompactos y compactos.

El Nissan Versa 2026 estrena diseño: con faros y calaveras LED, rines de 15 a 17 pulgadas según la versión. El motor se mantiene: el conocido cuatro cilindros de 1.6 litros que logra 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, ya sea con transmisión manual de cinco velocidades o automática CVT.

Al interior tiene pantalla táctil central de hasta 12.3 pulgadas para la Exclusive; cuenta con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, hay sistema de sonido Bose con ocho bocinas de alta fidelidad.

Tiene seis bolsas de aire y sistemas ADAS (Asistencias electrónicas a la conducción) de seguridad con hasta 12 tecnologías, como control de crucero inteligente, prevención de cambio de carril, alerta de atención al conductor, intervención inteligente de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, entre otros.

Sus precios son, para la versión Sense MT, 382 mil 900 pesos; Sense CVT, 406 mil 900 pesos; Advance MT, 428 mil 900 pesos; Advance CVT, 439 mil 900 pesos y Exclusive CVT, 470 mil 900 pesos.

En cabina tiene cuadro digital y pantalla táctil central, ambos de 12.3 pulgadas. ESPECIAL

Nuevo Sentra

El Sentra estrena la novena generación global siendo un sedán compacto con una silueta que se asimila a un coupé. La versión SR Bitono tiene elementos contrastantes como el techo en color oscuro.

Muestra un cambio radical en el diseño que incluye faros LED de proyección, parrilla de color negro, rines de hasta 18 pulgadas de corte aerodinámico (17 pulgadas en versiones Sense y Advance).

Su motor es un cuatro cilindros de 2.0 litros con 145 HP y 145 libras-pie de torque con transmisión automática CVT de segunda generación, optimizando la respuesta. Su suspensión también fue recalibrada para una mejor experiencia tras el volante.

En cabina tiene cuadro digital y pantalla táctil central, ambos de 12.3 pulgadas, asientos Zero Gravity con confort e iluminación ambiental en tablero y puertas, esto con 64 colores.

También tiene compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de sonido es Bose con ocho bocinas e incluye puerto de carga inalámbrica.

En seguridad tiene también seis bolsas de aire y 17 sistemas ADAS ProPILOT con asistentes como frenado inteligente de detección de peatones y ciclistas. También tiene monitor inteligente de visión periférica, entre otros.

Sus precios son: Sense CVT, 469 mil 900; Advance CVT, 489 mil 900 pesos; SR, 548 mil 900 pesos y SR Platinum, 569 mil 900 pesos.

Tal como comprobamos en Baja California, su manejo es similar al actual al no presentar cambios mecánicos. Sin embargo, el equipamiento aporta un toque de refinamiento superior que siempre es bienvenido.