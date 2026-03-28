Así se usa el bicarbonato para exfoliar la piel

El bicarbonato de sodio es un producto que suele estar en nuestros hogares, ya que es muy utilizado para la limpieza, la cocina e incluso para combatir algunos malestares leves. Sin embargo, también se ha hecho popular porque puede encajar en las rutinas de cuidado personal como exfoliar la piel.

De acuerdo con el sitio de información médica Tua Saúde, dado que es una sustancia alcalina (compuesta por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno), resulta versátil para diferentes propósitos dentro del skincare.

¿Qué pasa si exfolias tu piel con bicarbonato de sodio?

Un artículo de Nivea explica que la exfoliación es un proceso que ayuda a eliminar las células muertas de la superficie de la piel, lo que permite que luzca suave y luminosa. De igual manera, este procedimiento favorece la renovación y mejora la absorción de los productos que se apliquen sobre la dermis.

Particularmente, el bicarbonato de sodio es un exfoliante natural por su textura granulada; utilizarlo así puede remover las células muertas y, por lo mismo, reducir el oscurecimiento en zonas como las axilas, rodillas, codos y los nudillos de las manos.

En otras áreas, como la cara, puede servir para desobstruir los poros, en los que comúnmente se acumulan microorganismos responsables de los brotes de acné. Y esto es gracias a sus propiedades antibacterianas y antisépticas.

Sin embargo, debes saber que el bicarbonato debe emplearse con moderación a manera de exfoliante. Y es que, según el sitio especializado Healthline, en exceso puede alterar el pH natural de la piel.

Naturalmente, este órgano tiene un pH ligeramente ácido —entre 4.5 y 5.5—, mientras que el NaHCO3 alcanza un pH cercano a 9, lo que puede provocar resequedad, irritación y debilitamiento de la barrera cutánea.

¿Cómo exfoliar la piel con bicarbonato de sodio?

Como se mencionó anteriormente, la textura del bicarbonato de sodio permite retirar las células muertas y limpiar los poros, convirtiéndolo en un exfoliante físico sencillo y fácil de utilizar en casa.

Para hacer este exfoliante se recomienda mezclar 3 cucharadas grandes del polvo con 1/2 taza de agua y mezclar hasta formar una pasta; posteriormente, debe aplicarse sobre la piel con movimientos circulares suaves. Al finalizar, se enjuaga y se aplica un hidratante.

Y en las zonas donde hay acné, es preferible realizar la aplicación de la mezcla con movimientos muy gentiles y no excederse en tiempo.

Importante: Este producto no es apto para pieles sensibles o con afecciones como eccema o psoriasis.

Entonces, el bicarbonato de sodio funciona como un exfoliante casero accesible y fácil de hacer, pero su uso siempre debe hacerse con precaución.

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