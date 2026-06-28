No todos los colibríes son iguales. México alberga una especie que no existe de forma natural en ningún otro país, y conocer sus características permite entender por qué destaca entre una de las familias de aves más sorprendentes del mundo.

El colibrí mexicano que solo habita en el país

Cuando se habla de colibríes, muchas personas piensan en pequeñas aves capaces de permanecer suspendidas en el aire mientras se alimentan del néctar de las flores. Sin embargo, dentro de esta amplia familia existe una especie considerada endémica de México, lo que significa que su distribución natural se limita al territorio nacional.

Se trata del Doricha eliza, conocido comúnmente como colibrí de cola hendida. Esta ave pertenece a la familia Trochilidae, grupo que reúne a todos los colibríes conocidos. Su presencia convierte a esta especie en un ejemplo de la biodiversidad mexicana y en una de las aves más representativas dentro del conjunto de colibríes que habitan el continente americano.

ESPECIAL/CornellLab

¿Qué hace diferente al Doricha eliza?

El Doricha eliza comparte con el resto de los colibríes características propias de la familia Trochilidae, como su pequeño tamaño y la capacidad de alimentarse del néctar de las flores gracias a su pico especializado.

No obstante, su principal diferencia radica en que es una especie endémica de México, una condición que lo distingue de muchas otras especies de colibríes distribuidas en diferentes países del continente. Su nombre común, colibrí de cola hendida, hace referencia a una de sus características físicas más reconocibles y que permite diferenciarlo de otras especies dentro de la misma familia.

Al pertenecer al género Doricha, también forma parte de un grupo específico de colibríes con rasgos particulares dentro de la enorme diversidad de esta familia de aves.

La familia Trochilidae: un grupo con una enorme diversidad

El Doricha eliza forma parte de la familia Trochilidae, nombre científico que agrupa a todos los colibríes. Esta familia está integrada por numerosas especies que comparten adaptaciones biológicas relacionadas con el vuelo y la alimentación a partir del néctar de las flores.

Aunque presentan diferencias en tamaño, colores, forma del pico y distribución geográfica, todos pertenecen al mismo grupo taxonómico. Precisamente esa diversidad hace que existan especies ampliamente distribuidas en América y otras, como el Doricha eliza, cuyo hábitat natural está restringido a un solo país.

¿Dónde vive el colibrí mexicano?

De acuerdo con la información disponible para la especie, el Doricha eliza es un ave endémica de México, por lo que su distribución natural se encuentra exclusivamente dentro del territorio mexicano.

Esta condición convierte al país en el único lugar donde esta especie puede encontrarse de forma silvestre. Ser una especie endémica también significa que forma parte del patrimonio natural de México y representa una muestra de la riqueza biológica que caracteriza al país.

¿En qué se diferencia de otros colibríes?

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Aunque todos los colibríes pertenecen a la familia Trochilidae, existen diferencias importantes entre las distintas especies.

En el caso del Doricha eliza, destacan varios aspectos que lo distinguen:

Es una especie endémica de México.

Pertenece al género Doricha.

Se le conoce como colibrí de cola hendida.

Forma parte de la familia Trochilidae, que reúne a todos los colibríes.

Su distribución natural está limitada al territorio mexicano.

Estas características permiten identificarlo frente a otras especies de colibríes que habitan distintas regiones del continente americano.

Una especie que refleja la riqueza natural de México

Los colibríes constituyen una de las familias de aves más llamativas por sus capacidades de vuelo y su estrecha relación con las flores. Dentro de ese amplio grupo, el Doricha eliza ocupa un lugar especial al ser una especie exclusiva de México.

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Su condición de ave endémica lo convierte en un representante de la biodiversidad nacional y en un ejemplo de cómo una misma familia, como Trochilidae, puede incluir especies con características y distribuciones geográficas muy distintas.

Conocer al Doricha eliza ayuda a comprender que no todos los colibríes son iguales. Aunque comparte las características generales de la familia Trochilidae, su distribución exclusiva en México y su identidad como colibrí de cola hendida lo convierten en una especie única dentro de la extraordinaria diversidad de estas aves.

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BB