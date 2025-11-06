La pérdida de peso no solo depende de lo que se come durante el día, sino también de lo que se consume antes de dormir. Existen bebidas naturales que pueden ayudar a acelerar el metabolismo, mejorar la digestión y favorecer el descanso, tres factores fundamentales para adelgazar de manera saludable.

A continuación, te contamos cuáles son las mejores opciones para beber antes de acostarte si tu objetivo es bajar de peso.

Agua tibia con limón

El clásico vaso de agua tibia con unas gotas de limón sigue siendo una de las alternativas más efectivas. Esta bebida favorece la depuración del hígado, ayuda a eliminar toxinas y mejora el funcionamiento digestivo. Tomarla unos 20 minutos antes de dormir también contribuye a mantener la sensación de saciedad.

Té verde

Aunque es más conocido por sus beneficios durante el día, el té verde también puede tomarse por la noche si se elige una versión descafeinada. Es rico en antioxidantes y estimula el metabolismo, lo que promueve la quema de grasa incluso durante el descanso nocturno.

Infusión de canela

La canela tiene propiedades termogénicas, es decir, ayuda al cuerpo a quemar calorías al elevar ligeramente la temperatura corporal. Además, regula los niveles de glucosa en la sangre, evitando los antojos nocturnos.

Leche tibia con cúrcuma

La llamada “leche dorada” combina leche vegetal (como la de almendra o avena) con cúrcuma, una especia con propiedades antiinflamatorias y digestivas. Esta bebida, además de ser reconfortante, ayuda a reducir la acumulación de grasa abdominal y favorece un sueño más reparador.

Agua con vinagre de manzana

Aunque su sabor puede resultar fuerte, el vinagre de manzana es un potente aliado metabólico. Disolver una cucharada en un vaso de agua antes de dormir puede contribuir a mejorar la digestión y estabilizar los niveles de azúcar.

Para obtener resultados, estas bebidas deben acompañarse de una alimentación equilibrada, ejercicio regular y buenos hábitos de descanso. Es importante evitar cualquier bebida con azúcar añadida o cafeína antes de dormir, ya que podrían tener el efecto contrario y dificultar el sueño.

Estas infusiones y mezclas naturales no son soluciones milagrosas, pero sí un apoyo útil dentro de un estilo de vida saludable que promueva la pérdida de peso de manera gradual y sostenida.

BB