Navidad 2025: ¿Por qué se pone una vara de canela en el árbol y qué simboliza?

La Navidad se caracteriza por ser una temporada marcada por las tradiciones, la convivencia y un ambiente de paz, en el que el espíritu festivo se manifiesta más allá de su significado religioso.

Durante estas fechas, muchos de los elementos decorativos que se colocan en los hogares poseen un simbolismo particular; entre ellos sobresale la canela, considerada un amuleto de prosperidad. A continuación, te explicamos lo que representa.

¿Cuál es el significado de colocar una vara de canela en el árbol de Navidad?

Si en esta época has observado que algunas personas adornan el árbol navideño o las coronas de adviento con varas de canela acompañadas de moños coloridos, debes saber que este detalle está asociado con la buena suerte.

En diversas culturas se cree que la canela, durante la Navidad, atrae prosperidad, abundancia, paz y ayuda a purificar el entorno, reforzando los deseos de bienestar para el año entrante, además de aportar un toque artesanal y aromático a la decoración.

Formas de integrar la canela en los adornos navideños

En el árbol de Navidad se pueden unir pequeños ramos de varas de canela y, con ayuda de un listón decorativo, transformarlos en ornamentos.

Si sueles colocar velas decorativas en casa, puedes atarles algunas varas de canela con un lazo, lo cual también funciona como un detalle para obsequiar.

Asimismo, para elaborar envolturas artesanales de regalos navideños, las varas de canela combinan muy bien con elementos de naturaleza seca, aportando un acabado rústico y elegante.

