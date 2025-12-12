Así puedes eliminar el dolor de muelas en las noches en tiempo récord, según la ciencia

El dolor de muelas es una de las molestias más desesperantes, especialmente cuando aparece por la noche y dificulta conciliar el sueño, sin embargo, diversos estudios y especialistas coinciden en que existen métodos rápidos y respaldados por la ciencia que pueden aliviar la incomodidad y permitir descansar sin interrupciones.

Analgésicos: la solución más inmediata

Los expertos señalan que los analgésicos de venta libre, como el paracetamol o el ibuprofeno, siguen siendo la opción más eficaz para reducir el dolor leve o moderado en poco tiempo. Eso sí, recomiendan respetar siempre la dosis indicada en el envase. Si la molestia es intensa o persistente, la recomendación es acudir al odontólogo para evaluar opciones más fuertes.

Compresas frías para reducir la inflamación

Aplicar una bolsa de hielo envuelta en una toalla sobre la zona afectada puede disminuir la inflamación y adormecer temporalmente el área, los dentistas sugieren utilizar la compresa de 15 a 20 minutos cada pocas horas durante la noche para evitar que el dolor aumente al dormir.

Pomadas anestésicas de acción rápida

Los geles y ungüentos que contienen benzocaína pueden ofrecer alivio casi instantáneo al adormecer las encías y el diente afectado. No obstante, estos productos no son recomendados para niños pequeños.

Enjuagues que funcionan: sal y peróxido de hidrógeno

Un enjuague con agua tibia y sal continúa siendo uno de los remedios caseros mejor respaldados. Actúa como antibacteriano natural, reduce la inflamación y elimina restos de comida atrapados entre los dientes.

Otro método con evidencia científica es el enjuague con agua oxigenada diluida, especialmente útil cuando el dolor está relacionado con infecciones de encías. Eso sí, debe escupirse siempre y no es apto para menores por el riesgo de ingestión.

Menta, clavo y ajo: remedios naturales con base científica

Investigaciones recientes avalan el uso de ciertas plantas y especias para disminuir el dolor dental.

La menta contiene compuestos antibacterianos y mentol, que aporta un efecto anestésico leve. Las bolsas de té frías o el té de menta pueden ofrecer alivio temporal.

El clavo de olor, rico en eugenol, actúa como analgésico natural. Aplicarlo en forma de pasta o colocar un clavo entero cerca del diente afectado puede disminuir el dolor. Sin embargo, este método no se recomienda en niños.

El ajo, por su parte, contiene alicina, un potente antibacteriano capaz de combatir las bacterias que provocan caries. Masticar un diente de ajo o aplicarlo triturado puede ayudar, aunque su sabor intenso no es para todos.

¿Por qué duele más en la noche?

Los odontólogos explican que acostarse favorece la acumulación de sangre en la zona de la cabeza, intensificando la presión y el malestar, además, durante la noche hay menos distracciones, lo que hace que el dolor se perciba con mayor intensidad. Entre las causas más habituales se encuentran caries, infecciones, pérdida de empastes, abscesos, muelas del juicio, traumatismos, bruxismo e incluso infecciones sinusales.

Aunque estos remedios pueden brindar alivio rápido, los especialistas recuerdan que el dolor de muelas siempre es una señal de que algo requiere atención profesional. Aun así, con estas técnicas respaldadas por la ciencia, es posible pasar la noche sin sufrimiento y ganar tiempo hasta la consulta odontológica.

