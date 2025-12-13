¿Cómo saber que el queso manchego que compras es auténtico?

A la hora de comprar o consumir un producto lácteo hay que tener cuidado, porque no todo es lo que emula ser. Por ejemplo, con relación a los quesos. Así que esta información puede ser de tu interés.

Para los sandwiches, la pasta, o incluso "picar" en el transcurso del día; el queso es uno de esos ingredientes que nunca faltan.

Sin embargo, de acuerdo con datos compartidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Revista del Consumidor de este mes, no todos los productos con denominación "manchego" en sus etiquetas realmente lo son.

¿Qué es el queso manchego?

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego dice que: "El queso manchego es un queso de pasta prensada, elaborado con leche cruda o pasteurizada de oveja de raza manchega".

Es decir, solo se puede considerar queso manchego si se hacen con este tipo específico de leche .

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la maduración mínima es de 30 días para quesos elaborados con leche pasteurizada de peso igual o inferior a 1.5 kg, y de 60 días para quesos cuyo peso sea superior a 1.5 kg, elaborados tanto con leche cruda como pasteurizada.

Asimismo, el queso manchego original tiene ciertas propiedades que las imitaciones no siempre pueden emular . El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego reconoce que este queso "concentra todas las cualidades nutritivas de la leche". Además, el queso manchego contiene una elevada proporción de proteínas y vitaminas tan importantes como la A, la D y la E.

