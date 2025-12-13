En temporada de Navidad son varias las bebidas y alimentos que se traen a la mesa para celebrar, uno de ellos es el ponche de huevo. Aquí te decimos qué es y cómo se prepara:El eggnog, conocido como ponche de huevo en español, es una bebida elaborada con huevo batido, mezclado con azúcar, y crema o leche. Según la costumbre, hay quienes le agregan un toque de ron, brandy, coñac, o whisky.De acuerdo con la Encyclopædia Britannica, el origen del ponche de huevo puedes rastrearse hasta la Inglaterra del siglo XIV. Sin embargo, no se tienen registros del nombre eggnog sino hasta 1775 en el territorio de lo que actualmente es Estados Unidos.Su impacto y distribución en Estados Unidos, se debe, según Britannica, a que la mayor parte de los ingredientes del ponche de huevo eran más abundantes y baratos que en las Islas Británicas.Incluso, existen relatos que menciona que George Washington servía ponche de huevo durante las fiestas navideñas en su residencia en Mount Vernon, Virginia, con su receta personal que contenía una cucharada rebosada de azúcar por cada huevo empleado en la preparación.Y para que tú también te sientas como protagonista de una película navideña, aquí te dejamos la receta de eggnog de Lauren Allen, fundadora del blog de cocina Tastes Better from Scratch. ¡Toma nota!Ponche de huevo casero (25 minutos)Ingredientes (para seis porciones)Preparación:El ponche de huevo dura hasta 7 días en refrigeración.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA