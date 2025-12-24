La noche de este 24 de diciembre, muchas personas esperan reunirse en familia y con sus amistades más queridas para esperar la llegada de la Navida, la temporada más mágica del año.

Esta es una fecha llena de buena energía que, según afirman expertos en astrología, es bueno aprovecharla para nuestros propios deseos, anhelos e ilusiones. Te compartiremos algunos rituales que podrás realizar esta Navidad para atraer el amor y la surte en estas fiestas decembrinas .

Atrae dinero, abundancia y prosperidad

En el rincón prefereido de tu casa, coloca una vela, ya sea amarilla o dorada; tres monedas o tres billetes del valor que prefieras; un incienso; y una copa de agua con un puño de sal.

Enciende el incianso y luego la vela al tiempo que realizas una meditación en la que te proyectes recibiendo todas las cosas en abundancia que deseas. Al finalizar esta meditación dices en voz alta: "gracias, gracias, gracias" .

Una vez que se consuma la vela, tira el agua en una plata o árbol y utiliza el dinero para realizar compras.

Te recomendamos hacer este ritual durante la tarde de este 24 de diciembre, antes de la cena.

Atrae suerte y protégete de la mala suerte

En un lugar de tu casa, prepara una vela blanca y un vaso con agua. Enciende la vela y repite en tres ocasiones: "Que este día, con la magia y a energía de la Navidad, que llegue a mi y a mi familia la suerte; que salga de mi hogar todo lo malo. Gracias, gracias, gracias."

Una vez que la vela se apague, abre todas las ventanas y puertas de la casa. Permite que la casa se ventile. Momentos después, verte el agua del vaso sobre cualquier sitio con tierra, de preferencia fuera de casa.

Te recomendamos hacer este ritual durante la tarde de este 24 de diciembre, antes de recibir a personas en tu casa para la cena navideña.

Ritual para fortalecer el amor

Prepara un altar en cualquier parte de la casa. Coloca una vela roja, dos varitas de canela y una cinta roja.

En un papel escribe el nombre de tu pareja con tinta roja, y luego enciende la vela al tiempo que dices: "Con la magia de esta fecha tan especial, le pido al Universo que me permita vivir un buen amor con (nombre de la persona). Gracias, gracias, gracias" .

Una vez que se apague la vela, enrrolla el papel y átalo junto con las dos ramitas de canela. Guarda este conjunto en un cajón personal hasta que el deseo de amor se cumpla.

