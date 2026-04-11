Una caída después de los 65 años no es solo un accidente, sino una señal de alerta crítica. Este tipo de eventos, que afectan al 30% de los adultos mayores, podrían ser el primer síntoma de demencia o deterioro cognitivo temprano, permitiendo diagnósticos oportunos para salvar tu autonomía y calidad de vida.

Las personas atravesamos a lo largo de nuestra vida por un proceso de envejecimiento que es inevitable. A medida que pasan los años, el cuerpo va experimentando cambios que, según el estilo de vida que llevemos, pueden traernos complicaciones y afectar negativamente a nuestra calidad de vida.

Un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) indica que los cambios en la postura y en la marcha (patrón de caminar) son comunes con la edad. Además, añade que las personas pierden masa o densidad ósea conforme envejecen, especialmente las mujeres después de la menopausia.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México manifiesta que adoptar hábitos de autocuidado ayuda a envejecer con salud y a mantener el bienestar de las personas a lo largo de su vida. Sus expertos precisan que, para lograr un autocuidado, los adultos mayores deben desarrollar la capacidad de autosuficiencia, empoderamiento, autonomía, responsabilidad y participación.

¿Por qué son riesgosas las caídas de adultos mayores?

Como se manifestó anteriormente, el envejecimiento va produciendo cambios en el cuerpo de las personas, por lo que los huesos se vuelven más frágiles y se pueden romper con más facilidad . El deterioro de las articulaciones puede llevar a inflamación, dolor, rigidez y deformidades; la postura se puede volver más encorvada, el movimiento es lento y puede volverse limitado, además de que la fuerza y la resistencia cambian, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos).

Desde la Unidad Geriátrica de la Clínica Alemana (Chile) afirman que el riesgo de caídas crece a medida que se va envejeciendo. "Aproximadamente el 30% de los mayores de 65 años se cae una vez al año, porcentaje que aumenta a 50% en quienes superan los 80" , explica el doctor Eric Blake, quien además precisa que en los adultos mayores este tipo de accidentes se produce tanto por razones fisiológicas asociadas al envejecimiento como por enfermedades predisponentes.

Por su parte, la doctora Molly Jarmen realizó una investigación en la que descubrió que existe una relación entre la demencia y las caídas. La experta explicó que el deterioro cognitivo incrementa las posibilidades de que una persona mayor sufra alguna caída . Por lo tanto, afirma que estos eventos pueden ayudar a "identificar a las personas que necesitan más pruebas cognitivas".

Cambios en casa para evitar riesgo de caídas en adultos mayores

La mayoría de las caídas ocurren en casa. Pequeños cambios reducen drásticamente el riesgo:

Iluminación estratégica: Instala luces nocturnas en el pasillo entre la recámara y el baño. Asegúrate de que los interruptores estén al alcance de la mano al entrar a una habitación.

Adiós a los obstáculos: Retira alfombras pequeñas (son la causa número uno de tropiezos), cables sueltos y muebles bajos en las zonas de paso.

Baño seguro: Instala barras de sujeción (no uses los toalleros, no aguantan el peso) y tapetes antideslizantes tanto dentro como fuera de la ducha.

Calzado adecuado: Evita caminar en calcetines o con pantuflas abiertas de tipo "chancla". Lo ideal es usar zapatos con suela de goma, cerrados y que den soporte al tobillo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SUN

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