Esto pasa en tu cuerpo si cenas mucho antes de dormir

Un artículo de la UNAM, difundido en enero de 2023 y retomado por National Geographic, subraya que mantener una cena balanceada es importante para lograr un descanso de calidad, al advertir que el consumo excesivo de carbohidratos, grasas, azúcares o cafeína antes de dormir puede afectar negativamente el sueño. El planteamiento del texto pone énfasis en la relación directa entre los hábitos alimenticios nocturnos y la calidad del descanso, destacando que lo que se consume en las horas previas a dormir tiene un impacto inmediato en el organismo.

Lo que pasa si se cena mucho antes de ir a la cama

Estos efectos en el cuerpo, señala la publicación, van desde dolor de estómago hasta alteraciones del sueño, lo que refleja la manera en que el sistema digestivo y el descanso están estrechamente vinculados. Rafael Santana Miranda, responsable médico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la universidad, habló ahí sobre la importancia de cuidar los factores que pueden interferir en los ciclos naturales de descanso.

Además de interrumpir el descanso, dijo el especialista, una cena pesada puede provocar síntomas como reflujo, indigestión y hasta pesadillas, lo que refuerza la idea de que el cuerpo continúa procesando los alimentos durante la noche. Por ello, sugirió evitar comidas pesadas tales como taquitos, "garnachitas", pizzas, hamburguesas o "jochos" nocturnos, así como la ingesta de café por la noche, ya que la bebida contiene cafeína, una sustancia que puede alterar la somnolencia y dificultar la conciliación del sueño.

¿Cuál es el tiempo propicio para cenar?

El Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH) señala que se necesitan entre 2 y 3 horas de espera entre la cena y el momento de acostarse para garantizar un descanso adecuado. Esta recomendación se relaciona con los efectos previamente mencionados por la UNAM, ya que permitir un periodo de digestión antes de dormir contribuye a reducir molestias físicas y a favorecer un sueño más estable.

La recomendación es, entonces, evitar las cenas muy tarde, pues no solo se mejora la digestión, sino que también se promueve una mejor higiene del sueño, entendida como el conjunto de hábitos que facilitan un descanso reparador. Mantener horarios adecuados para la última comida del día forma parte de estas prácticas que influyen en la calidad del sueño.

Si las obligaciones laborales o escolares impiden cenar temprano, se recomienda, al menos, evitar ingerir grandes cantidades de comida justo antes de ir a la cama para descansar. Esta medida permite disminuir los efectos negativos asociados a una cena tardía o abundante, manteniendo el enfoque en favorecer condiciones más adecuadas para el descanso nocturno.

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