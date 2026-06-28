Mezcla de laurel y bicarbonato: usos, beneficios y cómo aprovecharla

Los amantes de la limpieza tienen varios trucos bajo la manga y uno de ellos es la mezcla de laurel y bicarbonato, una aliada para múltiples tareas dentro del hogar.

Al ser una mezcla natural, este truco doméstico destaca por sus propiedades desodorizantes, limpiadoras y aromáticas, por lo que muchas personas la utilizan para mantener los espacios frescos.

Además, por el bajo costo de los ingredientes, incorporar esta mezcla en la rutina de limpieza representa un ahorro dentro del gasto para los insumos de limpieza.

¿Para qué sirve la mezcla de laurel con bicarbonato?

La unión de las hojas de laurel con el bicarbonato de sodio crea una combinación que puede absorber la humedad, neutralizar olores y perfumar distintas áreas de la casa.

Entre sus principales usos se encuentran:

Elimina los malos olores: El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber olores desagradables, mientras que el laurel aporta un aroma fresco y herbal. Los mejores lugares para colocar la mezcla en recipientes pequeños pueden ser dentro del refrigerador, closets, baños y alacenas.

Ayuda a aromatizar los espacios: Muchas personas colocan una cucharada de bicarbonato y varias hojas de laurel secas en una bolsita de tela o un recipiente abierto para perfumar habitaciones, pues las hojas de laurel desprenden un aroma natural que ayuda a crear una sensación de limpieza en el hogar.

Reduce la humedad en espacios cerrados: El bicarbonato también contribuye a absorber parte de la humedad acumulada en lugares pequeños, ayudando a prevenir el particular olor a encierro.

Para elaborar esta mezcla necesitarás:

3 o 4 hojas de laurel secas.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Un recipiente pequeño o una bolsita de tela transpirable.

La preparación es muy sencilla; lo único que se debe hacer es triturar ligeramente las hojas de laurel y mezclar con el bicarbonato. Posteriormente, coloca la mezcla en un recipiente abierto o dentro de una bolsita y conserva en el lugar que deseas aromatizar.

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MB