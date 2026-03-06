Mexicanos compran galletas cada 5 días

De acuerdo con un estudio realizado por la consultora Kantar Worldpanel, durante 2016 cada vivienda registró el consumo de cerca de 12 kilogramos de galletas al año. Además, en ese mismo periodo, 99.7 por ciento de los hogares nacionales consumieron este producto en sus múltiples variantes.

El estudio se realizó en el marco del Día de la galleta de azúcar, sin embargo, la presencia casi absoluta de este alimento en los hogares mexicanos nos da un dato importante. La popularidad de las galletas para los consumidores mexicanos dice algo del tipo de compra: son fáciles de conseguir y transportar. La situación es relevante ya que el estudio también rescata que durante viajes se adquieren en 16 por ciento más que en otro tipo de días.

En ese sentido, la preferencia por las galletas señala que las dulces llevan la ventaja en un 80 por ciento. Entre las favoritas se señalan las tipo María, de animalitos y chispas de chocolate, aunque la selección del tipo de galleta también puede depender del nivel socioeconómico de los hogares. De igual forma, el producto suele ser pensado para una compra para el consumo personal; sin embargo, en un 65 por ciento de los casos, se comparten u ofrecen a las personas cercanas.

Con respecto a los lugares de compra, en México los consumidores de galletas suelen hacerlo en tiendas de autoservicios y en tiendas de colonia. Además, hasta en un 33 por ciento de las veces, las galletas fueron el primer alimento de los mexicanos.

La frecuencia de compra menciona que la tendencia es comprar una vez cada cinco días. En gasto acumulado, esto quiere decir que se llega a tener hasta 23 kilos de producto al año.

