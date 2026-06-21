Los garrafones de plástico son ideales para proyectos de reciclaje creativo en el hogar, ya que su material resistente permite fabricar organizadores multiusos, macetas para jardín o incluso bebederos para mascotas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dependencia del Gobierno de México encargada de la política ambiental, explica en sus guías de sustentabilidad que reutilizar envases plásticos de alta densidad es una de las maneras más efectivas para disminuir la acumulación de basura en los entornos urbanos. Al extender la vida útil de estos contenedores, se evita que terminen en depósitos de desechos, transformándolos en objetos de valor diario mediante procesos manuales sencillos. El plástico PET es resistente a la intemperie y soporta bien el sol. Para darles una segunda vida en tus áreas verdes, puedes seguir estos pasos:Aprovecha la manija de tu garrafón para crear contenedores prácticos que faciliten el orden. El procedimiento para interiores y cuidado animal se realiza de la siguiente manera:Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL