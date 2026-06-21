Los garrafones de plástico son ideales para proyectos de reciclaje creativo en el hogar, ya que su material resistente permite fabricar organizadores multiusos, macetas para jardín o incluso bebederos para mascotas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dependencia del Gobierno de México encargada de la política ambiental, explica en sus guías de sustentabilidad que reutilizar envases plásticos de alta densidad es una de las maneras más efectivas para disminuir la acumulación de basura en los entornos urbanos.

Al extender la vida útil de estos contenedores, se evita que terminen en depósitos de desechos, transformándolos en objetos de valor diario mediante procesos manuales sencillos.

Reutiliza los garrafones en la jardinería

El plástico PET es resistente a la intemperie y soporta bien el sol. Para darles una segunda vida en tus áreas verdes, puedes seguir estos pasos:

Macetas clásicas: Corta la parte superior del garrafón con cuidado, haz pequeños agujeros en la base para garantizar el drenaje del agua y decora el exterior utilizando pintura en aerosol o hilo de yute.

Corta la parte superior del garrafón con cuidado, haz pequeños agujeros en la base para garantizar el drenaje del agua y decora el exterior utilizando pintura en aerosol o hilo de yute. Jardín vertical: Corta rectángulos en uno de los lados del garrafón, colócalo de forma horizontal en el muro, añade tierra fértil y cuélgalo firmemente en la pared con cuerdas resistentes.

Corta rectángulos en uno de los lados del garrafón, colócalo de forma horizontal en el muro, añade tierra fértil y cuélgalo firmemente en la pared con cuerdas resistentes. Regadera casera: A la tapa de tu garrafón, hazle varios agujeros pequeños con la ayuda de un clavo caliente. Posteriormente, llena el envase con agua y tendrás una regadera manual perfecta para tus plantas.

Otras formas útiles de aprovecharlos

Aprovecha la manija de tu garrafón para crear contenedores prácticos que faciliten el orden. El procedimiento para interiores y cuidado animal se realiza de la siguiente manera:

Organizador de limpieza: Corta la parte superior del plástico y usa el asa integrada para crear una especie de canasta. Este contenedor es excelente para guardar productos de aseo, pinzas para ropa o herramientas.

Corta la parte superior del plástico y usa el asa integrada para crear una especie de canasta. Este contenedor es excelente para guardar productos de aseo, pinzas para ropa o herramientas. Contenedores de alacena: Corta la mitad inferior del garrafón para obtener cajas organizadoras abiertas, las cuales resultan ideales para almacenar alimentos secos o utensilios de cocina.

Corta la mitad inferior del garrafón para obtener cajas organizadoras abiertas, las cuales resultan ideales para almacenar alimentos secos o utensilios de cocina. Dispensador de croquetas: Corta una abertura amplia en la parte inferior del envase y adapta un tubo de PVC pequeño como salida para crear un dispensador automático para tus mascotas.

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