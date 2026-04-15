Médicos alertan sobre el riesgo de complicaciones respiratorias e infecciones en población vulnerable

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se mantienen como uno de los principales motivos de consulta médica en México, en un contexto donde distintos virus circulan durante todo el año. Especialistas advierten que ciertos sectores de la población —como niñas y niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos— presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones , debido a una menor capacidad de respuesta frente a agentes infecciosos.

De acuerdo con expertos en infectología pediátrica y neumología, esta vulnerabilidad se traduce en una mayor probabilidad de coinfecciones, ya que las vías respiratorias pueden quedar más expuestas a la acción de virus y bacterias. En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México destaca que en menores de cinco años el sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo, mientras que en mujeres embarazadas los cambios fisiológicos también pueden influir en la respuesta del organismo.

Por otro lado, especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias subrayan que factores como el tabaquismo, la presencia de padecimientos crónicos como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o la edad avanzada incrementan la susceptibilidad ante cuadros respiratorios más severos.

En cuanto al manejo de los síntomas, bajo supervisión médica, la combinación de ibuprofeno y paracetamol puede ser una alternativa para aliviar fiebre, dolor e inflamación, manifestaciones comunes en este tipo de infecciones. Sin embargo, especialistas enfatizan la importancia de evitar la automedicación y acudir a valoración profesional ante cualquier signo de alarma.

Cabe mencionar que, de las 16 millones 973 mil 497 personas que presentaron IRA en el 2024, más de 3 millones correspondieron a menores de cinco años y cerca de 2 millones se registraron en adultos mayores. Ahora bien, para 2025, aunque hubo una disminución menor al 1% respecto al año previo, las IRA continuaron afectando a la población.

Características de las infecciones respiratorias agudas y atención médica clave

Las IRA suelen iniciar como cuadros de corta duración y se clasifican en infecciones del tracto respiratorio superior que afectan nariz, garganta y oídos; y en infecciones del tracto respiratorio inferior, que involucran tráquea, bronquios y pulmones.

De acuerdo con los especialistas, en dicha población en riesgo una IRA inicialmente leve puede descender hacia las vías respiratorias inferiores y evolucionar a padecimientos más severos como bronquiolitis, bronquitis o neumonía, ya sea de origen viral o por bacterias como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, lo que incrementa el riesgo de hospitalización.

Ante tal escenario, el Dr. Hernández puntualizó que: "el tiempo cambia el desenlace clínico, por lo tanto, la atención médica es crucial para reducir la inflamación, el dolor y la fiebre, síntomas característicos de las infecciones respiratorias agudas. Un manejo sintomático adecuado, bajo supervisión médica y mediante combinaciones como ibuprofeno con paracetamol, en suspensión para la población pediátrica y en tabletas para adultos, contribuye a una evolución clínica favorable y reduce el riesgo de complicaciones".

De acuerdo con datos de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las defunciones por "influenza y neumonía" ocuparon la sexta posición entre las principales causas de muerte con 37 mil 283 fallecimientos, de los cuales el 98.5% correspondió a neumonía.

Circulación de los virus

Aunque los virus respiratorios tradicionalmente se asocian al invierno, la realidad es que circulan durante todo el año. "Influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio (VSR) siguen siendo los protagonistas, pero no los únicos, ya que, también están presentes virus como el rinovirus, parainfluenza y metapneumovirus, por lo que, esta convivencia incrementa el riesgo de infecciones", indicó la Dra. Avilés.

De acuerdo con el Informe Semanal Situación Epidemiológica de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios en México, en lo que va del año se han confirmado 244 casos de COVID-19; mientras que durante la temporada de influenza estacional 2025-2026, se han reportado más de 8 mil casos.

Por su parte, en la temporada estacional 2025-2026 de otros virus respiratorios (OVR), suman más de 5 mil casos, de los cuales 41% corresponden al VSR, 27.6% a rinovirus, 12.3% a metapneumovirus y 6.4% a parainfluenza.

Prevención como herramienta clave

Debido a que, la mayoría de los virus se transmiten a través de las gotitas de saliva que se expulsan al toser, estornudar o hablar; aunado al contacto directo con superficies infectadas; y por partículas capaces de flotar en el aire, es importante implementar medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

"Mantener los esquemas de vacunación actualizados, reforzar hábitos como el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar, la adecuada ventilación de espacios, el uso de cubrebocas, la limpieza de superficies y objetos, así como el aislamiento oportuno de personas enfermas, son algunas medidas de prevención que contribuyen a que nuestros seres queridos sigan haciendo de su vida una historia saludable", finalizó la Dra. Janette Marcano, gerente médico de la unidad Analgesia y Respiratoria de Laboratorios Silanes.

Acerca de Laboratorios Silanes

Laboratorios Silanes es una empresa mexicana con presencia internacional, con más de 80 años de experiencia en el sector farmacéutico (1943), genera más de mil 400 empleos directos. Cuenta con operaciones en EU, Centroamérica, el Caribe, Brasil y gran parte de América Latina. También está presente en la Unión Europea, países de África y Oriente Medio. Observa los más altos estándares de calidad en la fabricación de sus productos.

Desarrolla medicamentos para diabetes—su principal especialidad—, afecciones cardiovasculares, dolor agudo y crónico, así como para padecimientos del sistema nervioso central e infecciones en vías respiratorias. Suma 150 patentes, resultado de su fuerte apuesta por la innovación, rubro en el que invierte anualmente 6% de sus ventas, esto los ha llevado a la creación de nuevas divisiones de diagnóstico y antídotos biológicos para atender intoxicaciones por picaduras y/o mordeduras de animales ponzoñosos.

TG