Qué número ves: El test visual que te ayudará a saber si tienes daltonismo

Los test visuales siguen dominando redes sociales por su capacidad de entretener y, al mismo tiempo, despertar curiosidad sobre cómo percibimos el mundo. En esta ocasión, una prueba basada en percepción del color propone un reto sencillo: observar distintas imágenes y detectar qué número aparece oculto entre patrones de puntos.

Más allá del juego, este tipo de ejercicios se inspira en herramientas reales utilizadas para identificar posibles alteraciones visuales como el daltonismo.

¿Cómo funciona este test visual?

Este tipo de dinámica se basa en el reconocido test de Shinobu Ishihara, desarrollado en 1917. La prueba utiliza una serie de láminas compuestas por puntos de distintos colores y tamaños que, al combinarse, forman números visibles únicamente para quienes tienen una percepción cromática estándar.

Aunque el test completo consta de varias decenas de láminas, en versiones simplificadas —como las que circulan en internet— basta con unas cuantas imágenes para detectar posibles anomalías. La lógica es simple: si no logras distinguir ciertos números o los ves distintos a lo esperado, podría haber una alteración en la forma en que percibes algunos colores.

Resultados del test: ¿qué dicen las láminas?

A continuación, se presentan algunos ejemplos típicos de interpretación:

Lámina 1: Se observa el número 12 tanto en visión normal como en deficiencias cromáticas.

Ishihara pintó a mano las primeras láminas con acuarelas. ESPECIAL

Lámina 2: Visión normal detecta un 8; en daltonismo puede verse un 3 o nada.

Inicialmente se utilizó caracteres del alfabeto japonés hiragana ocultos entre los puntos. ESPECIAL

Lámina 3: Se identifica un 6 en condiciones normales; personas con alteraciones ven 5 o no distinguen figura.

Posteriormente los reemplazó por números arábigos para crear una versión internacional. ESPECIAL

Lámina 4: El número 5 es visible en visión estándar; en deficiencias puede parecer un 2.

El daltonismo es una condición hereditaria recesiva ligada al cromosoma X. ESPECIAL

Lámina 5: Normalmente se percibe un 3; en otros casos, un 5.

Los hombres basta con que hereden una única copia mutada del gen responsable en su cromosoma X. ESPECIAL

Lámina 6: Se lee 74 con visión normal; personas con daltonismo pueden ver 21 o nada.

Las mujeres deben heredar la mutación en ambos cromosomas. ESPECIAL

Láminas 7, 8 y 9: Los números (2, 97 y 5 respectivamente) suelen ser difíciles de identificar para quienes tienen alteraciones cromáticas.



La condición solo puede ser determinada por un oftalmólogo. ESPECIAL

Se estima que más de 300 millones de personas viven con algún tipo de deficiencia en la visión. ESPECIAL

8% de los hombres o 1 de cada 12 presentan daltonismo. ESPECIAL

Lámina 10: Permite diferenciar entre tipos de daltonismo como protanopía y deuteranopía, dependiendo de qué número se perciba con mayor claridad.

Apenas el 0.5% de las mujeres o 1 de cada 200 la presentan. ESPECIAL

Daltonismo: qué es y por qué ocurre

El daltonismo es una condición visual de origen genético que afecta la capacidad de distinguir ciertos colores, especialmente en el espectro rojo-verde. Está vinculado al cromosoma X , por lo que es más frecuente en hombres que en mujeres.

Entre los tipos más comunes se encuentran:

Protanopía: dificultad para percibir el rojo. Deuteranopía: alteración en la percepción del verde.

Estas variaciones no representan una enfermedad grave, sino una diferencia en la forma en que el cerebro interpreta la información visual.

¿Qué tan confiables son estos test?

Aunque estas pruebas están basadas en métodos clínicos reales, su versión digital o viral tiene limitaciones importantes . Factores como el brillo de la pantalla, la calidad de la imagen o incluso la iluminación del entorno pueden alterar los resultados.

Instituciones como la American Academy of Ophthalmology señalan que este tipo de test deben considerarse únicamente como una herramienta orientativa. Para un diagnóstico preciso, es indispensable acudir con un especialista en salud visual.

Un ejercicio de percepción… y autoconocimiento

Más allá de su valor diagnóstico, estos test funcionan como una ventana a la forma en que cada persona interpreta la realidad. Detectar diferencias en la percepción del color no solo es útil desde el punto de vista médico, también invita a reflexionar sobre lo subjetivo que puede ser ver el mundo.

Si alguna lámina te generó dudas, la recomendación es clara: consulta con un oftalmólogo. A veces, lo que parece un simple juego visual puede ser el primer paso para entender mejor cómo ves.

TG