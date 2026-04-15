Qué número ves: El test visual que te ayudará a saber si tienes daltonismo

Los test visuales siguen dominando redes sociales por su capacidad de entretener y, al mismo tiempo, despertar curiosidad sobre cómo percibimos el mundo. En esta ocasión, una prueba basada en percepción del color propone un reto sencillo: observar distintas imágenes y detectar qué número aparece oculto entre patrones de puntos.Más allá del juego, este tipo de ejercicios se inspira en herramientas reales utilizadas para identificar posibles alteraciones visuales como el daltonismo.Este tipo de dinámica se basa en el reconocido test de Shinobu Ishihara, desarrollado en 1917. La prueba utiliza una serie de láminas compuestas por puntos de distintos colores y tamaños que, al combinarse, forman números visibles únicamente para quienes tienen una percepción cromática estándar.Aunque el test completo consta de varias decenas de láminas, en versiones simplificadas —como las que circulan en internet— basta con unas cuantas imágenes para detectar posibles anomalías. La lógica es simple: si no logras distinguir ciertos números o los ves distintos a lo esperado, podría haber una alteración en la forma en que percibes algunos colores.A continuación, se presentan algunos ejemplos típicos de interpretación:Lámina 1: Se observa el número 12 tanto en visión normal como en deficiencias cromáticas.Lámina 2: Visión normal detecta un 8; en daltonismo puede verse un 3 o nada.Lámina 3: Se identifica un 6 en condiciones normales; personas con alteraciones ven 5 o no distinguen figura.Lámina 4: El número 5 es visible en visión estándar; en deficiencias puede parecer un 2.Lámina 5: Normalmente se percibe un 3; en otros casos, un 5.Lámina 6: Se lee 74 con visión normal; personas con daltonismo pueden ver 21 o nada.Láminas 7, 8 y 9: Los números (2, 97 y 5 respectivamente) suelen ser difíciles de identificar para quienes tienen alteraciones cromáticas.Lámina 10: Permite diferenciar entre tipos de daltonismo como protanopía y deuteranopía, dependiendo de qué número se perciba con mayor claridad.El daltonismo es una condición visual de origen genético que afecta la capacidad de distinguir ciertos colores, especialmente en el espectro rojo-verde. Está vinculado al cromosoma X, por lo que es más frecuente en hombres que en mujeres.Estas variaciones no representan una enfermedad grave, sino una diferencia en la forma en que el cerebro interpreta la información visual.Aunque estas pruebas están basadas en métodos clínicos reales, su versión digital o viral tiene limitaciones importantes. Factores como el brillo de la pantalla, la calidad de la imagen o incluso la iluminación del entorno pueden alterar los resultados.Instituciones como la American Academy of Ophthalmology señalan que este tipo de test deben considerarse únicamente como una herramienta orientativa. Para un diagnóstico preciso, es indispensable acudir con un especialista en salud visual.Más allá de su valor diagnóstico, estos test funcionan como una ventana a la forma en que cada persona interpreta la realidad. Detectar diferencias en la percepción del color no solo es útil desde el punto de vista médico, también invita a reflexionar sobre lo subjetivo que puede ser ver el mundo.Si alguna lámina te generó dudas, la recomendación es clara: consulta con un oftalmólogo. A veces, lo que parece un simple juego visual puede ser el primer paso para entender mejor cómo ves. TG