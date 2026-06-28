Ante la llegada del verano, la constante presencia de lluvias en varios estados del país se volverá un inconveniente para quienes cuentan con animales de compañía, por lo que será necesario tomar precauciones para evitar enfermedades.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, la temporada de lluvias y el clima húmedo representa un desafío para la salud de las mascotas. Desde paseos más breves, hasta cambiar su cama de lugar. A continuación te compartimos algunos consejos clave para proteger la salud de tu mascota en esta temporada.

¿Cómo proteger a mi mascota en temporada de lluvias?

El aumento en la humedad del ambiente favorece la proliferación de parásitos como pulgas y garrapatas, especialmente si tu mascota pasa tiempo en áreas verdes o al aire libre. Por ello, debes mantenerte al pendiente de cualquier signo de alerta.

Estos son algunas recomendaciones que puedes seguir:

Evita pasear a tu perro bajo la lluvia: suspende el paseo ante amenaza de lluvia, evita que se exponga a charcos y agua estancada, pues en estos lugares se pueden albergar bacterias que causan infecciones y enfermedades.

Evita que tu perro permanezca mojado: Seca completamente a tu perro después de los paseos y mantenlo en un lugar cálido dentro de casa, si la lluvia los toma por sorpresa, busca refugio en un lugar techado

Controla los signos de problemas relacionados con la humedad. Desde rascado excesivo, hasta lamer sus patas de forma constante, que causan erupciones cutáneas y caída excesiva del pelo. La institución recomienda consultar a un veterinario en caso de notar alguno de estos síntomas.

Seca completamente a tu perro después de los paseos y mantenlo en un lugar cálido dentro de casa, si la lluvia los toma por sorpresa, busca refugio en un lugar techado Controla los signos de problemas relacionados con la humedad. Desde rascado excesivo, hasta lamer sus patas de forma constante, que causan erupciones cutáneas y caída excesiva del pelo. La institución recomienda consultar a un veterinario en caso de notar alguno de estos síntomas. Proporciona un refugio seco: Si tu perro duerme en exteriores, asegúrate que el lugar donde está su cama permanezca segura y seco. Esto ayudará a prevenir problemas de salud relacionados con el frío y la humedad.

Si tu perro duerme en exteriores, asegúrate que el lugar donde está su cama permanezca segura y seco. Esto ayudará a prevenir problemas de salud relacionados con el frío y la humedad. Protégelo de los truenos: Los truenos y relámpagos generan estrés para la mayoría de las mascotas. Su reacción los hace ponerse ansiosos e inquietos, sobre todo al quedarse solos en casa.

Siguiendo estos consejos garantizas la salud y el bienestar de tus mascotas durante esta temporada. Asimismo, en caso de notar alguna molestia en el animal es importante acudir al veterinario con urgencia antes de que el problema se agrave.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL