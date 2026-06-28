Ante la llegada del verano, la constante presencia de lluvias en varios estados del país se volverá un inconveniente para quienes cuentan con animales de compañía, por lo que será necesario tomar precauciones para evitar enfermedades.De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, la temporada de lluvias y el clima húmedo representa un desafío para la salud de las mascotas. Desde paseos más breves, hasta cambiar su cama de lugar. A continuación te compartimos algunos consejos clave para proteger la salud de tu mascota en esta temporada.El aumento en la humedad del ambiente favorece la proliferación de parásitos como pulgas y garrapatas, especialmente si tu mascota pasa tiempo en áreas verdes o al aire libre. Por ello, debes mantenerte al pendiente de cualquier signo de alerta.Estos son algunas recomendaciones que puedes seguir:Siguiendo estos consejos garantizas la salud y el bienestar de tus mascotas durante esta temporada. Asimismo, en caso de notar alguna molestia en el animal es importante acudir al veterinario con urgencia antes de que el problema se agrave. Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL