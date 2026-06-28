La temporada de lluvias puede convertirse en un problema para el calzado, sobre todo si dentro del trayecto al trabajo o la escuela caminas por zonas con charcos. Incluso, al ser sorprendido por una tormenta, los zapatos pueden absorber gran cantidad de agua, generando humedad en el interior y mal olor.Cuando un par de zapatos permanece en contacto con la humedad durante varias horas, el interior se convierte en el ambiente ideal para la proliferación de bacterias y hongos. Además, puede deformar materiales como el cuero, la gamuza o la tela, reduciendo la durabilidad del calzado.Por ello, es importante conocer cómo eliminar la humedad de los tenis mojados para prolongar su vida útil del calzado y mantener una buena higiene durante esta época del año. A continuación te revelamos algunos consejos.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL