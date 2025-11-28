Conoce cuál es el perfume que usa Luis Miguel y cuánto cuesta

¿Alguna vez te has preguntado a qué huele o qué perfume usa “El Sol de México”? Gracias a Heriberto Murrieta ahora puedes saberlo.

El periodista relató en una entrevista con Adriana Riveramelo, una anécdota que tuvo con Luis Miguel. La entrevistadora le preguntó sobre qué personalidades ha tenido oportunidad de conocer, y quién le había impactado de manera particular.

Él, entre los famosos que mencionó en su respuesta, destacó al artista a quien siempre ha admirado, y le parece un gran cantante.

Resulta que hace unos cuantos 14-15 años se lo encontró en la escalinata del centro nocturno el Baby'O de Acapulco, o como Heriberto lo llamó: “La catedral del entretenimiento” .

El encuentro fue muy agradable, Luis Miguel se mostró muy cálido, cariñoso y caballeroso, que se abrazaron fuertemente, dicho acercamiento les dio a ambos la oportunidad de olerse el uno al otro, detectando que los dos olían a la misma loción: “Oye traes la misma” “Oye, que padre que usamos la misma”, se dijeron.

“Usamos la misma loción; Santos de Cartier.” destacó Heriberto a Adriana.

Un perfume que se impregna mucho, a palabras de Murrieta, quien después se tomó la tarea de buscar en internet la ficha, y descubrió que tiene albahaca, madera, pachulí, vainilla

Entonces el dichoso perfume que usa -o uno de tantos- Luis Miguel se trata de nada más ni menos que de: Santos, Eau de Toilette de la marca Cartier.

Liverpool

Contiene los siguientes ingredientes; notas de Salida son lavanda, bayas de enebro, albahaca, cedrón (hierba luisa, verbena de olor), bergamota, gálbano y neroli; las notas de Corazón son pimienta, nuez moscada, vetiver, romero, geranio, clavos de olor y esclarea; y las notas de Fondo son sándalo, ámbar, coco, pachulí, cedro y vainilla.

Su precio es dos mil 850 pesos, en su presentación de 100 ml

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR