5 tips para cubrir las canas sin dañar tu cabello

Las canas son un fenómeno completamente natural del cabello y no siempre están relacionadas con el envejecimiento ; muchas veces su aparición depende de factores genéticos heredados de la familia. Aunque para algunas personas estos cabellos grises representan un cambio significativo en su apariencia, es importante recordar que también pueden lucirse con confianza y actitud, convirtiéndose en un elemento distintivo del estilo personal.

Sin embargo, si las canas no resultan del todo atractivas para ti y prefieres disimularlas, existen métodos y técnicas para cubrirlas de manera efectiva. Por ello, te compartimos los mejores consejos y recomendaciones para lograrlo sin comprometer la salud de tu cabello , para que puedas decidir entre lucirlas con orgullo o mantener tu color habitual.

¿Por qué aparecen las canas?

De acuerdo con los médicos de The American Academy of Dermatology, el cabello se vuelve gris cuando los folículos pilosos dejan de producir melanina, sustancia que también es responsable de dar color tanto a la piel como a los ojos.

Cada que inicia un nuevo ciclo, el pelo produce melanina; sin embargo, después de varios ciclos (entre 7 y 15) esa producción disminuye y finalmente se detiene. Entonces aparecen las canas, puesto que el nuevo pelo crece sin pigmento.

En la actualidad, no existen tratamientos que permitan devolver el color natural al cabello. Por eso, muchas personas optan por someterse a procedimientos químicos o menor invasivos como el uso de tintes.

Sin embargo, las canas son más frágiles, secas y propensas al quiebre por la misma pérdida de melanina. Por lo que se debe tener cuidado con los método empleados para ocultarlas.

¿Cómo cubrir las canas sin dañarlas?

Aunque las canas son normales, muchas personas prefieren cubrirlas por motivos estéticos, y es posible lograrlo sin dañarlas. Aquí te compartimos 5 tips:

Optar por tintes naturales

Los dermatólogos de The American Academy of Dermatology sugieren opciones como la henna, ya que suele ser menos irritante para el cuero cabelludo a comparación de los tintes que contienen químicos.

La desventaja de este producto es que suele deslavarse con mayor rapidez y requiere retoques constantes.

Elegir el tono adecuado

La estilista Susana Moreno señala que uno de los errores más comunes al cubrir las canas es seleccionar un color demasiado claro.

Para lograr una cobertura uniforme, la profesional recomienda escoger tonos naturales y no subir más de dos tonos de la base del cabello.

Aplicar el tinte por zona de concentración

Áreas como las sienes, la parte frontal y la línea de crecimiento requieren mayor atención al momento de teñir las canas.

Por lo anterior, aplicar el tinte primero en dichas zonas permite que el tiempo de exposición sea adecuado y los pigmentos penetren con profundidad.

Respetar los tiempos de aplicación

Muchas personas creen que entre más dejen el tinte, mejor será el resultado. Y esto es un error.

En cambio, retirar el producto cuando lo indique el empaque es importante para evitar daños en las fibras capilares ; en promedio, se dejan de 20 a 35 minutos.

Mantener una rutina post-coloración

Después de teñir el pelo se recomienda utilizar un shampoo específico. Dicho producto ayuda a prolongar la intensidad del pigmento y a mantener un buen nivel de hidratación.

Las canas pueden convertirse en un tema de preocupación por factores sociales o estéticos, aunque realmente no representan un problema de salud.

