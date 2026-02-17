Manicura: ¿Qué dura más: gelish o rubber?

Elegir entre gelish y rubber se ha convertido en una de las dudas más comunes en los salones de belleza. Más allá del acabado o del precio, muchas personas quieren saber cuál opción permanece intacta por más tiempo. Aunque ambas técnicas pertenecen a la categoría de esmaltes en gel que se curan con lámpara LED o UV, su duración puede variar dependiendo de su composición y del estado de la uña natural.

Qué es el gelish

El gelish, conocido también como gel semipermanente, se aplica en capas delgadas sobre la uña. Su principal característica es el acabado brillante y ligero, muy similar al esmalte tradicional, pero con mayor resistencia. En condiciones normales, suele mantenerse en buen estado entre dos y tres semanas. Después de ese periodo, es común que aparezca desgaste en las puntas o que comience a levantarse ligeramente, especialmente si las manos están expuestas con frecuencia al agua o a productos de limpieza.

Qué es el rubber

Por otro lado, el rubber gel (también llamado gel de construcción flexible) tiene una consistencia más espesa. Además de aportar color, funciona como una capa de refuerzo que aporta mayor firmeza a la uña natural. Gracias a esa estructura más densa, su duración promedio puede extenderse de tres a cinco semanas, e incluso más en algunos casos. Esta resistencia adicional ayuda a prevenir quiebres y desprendimientos prematuros.

La diferencia en el tiempo de duración se explica principalmente por el grosor y la elasticidad del producto. Mientras el gelish ofrece un acabado más ligero y natural, el rubber crea una capa protectora más robusta que soporta mejor golpes y actividades cotidianas que implican desgaste constante.

Sin embargo, la permanencia real de cualquiera de los dos sistemas no depende únicamente del producto. La correcta preparación de la uña (como la limpieza de la cutícula y la deshidratación adecuada) influye directamente en el resultado. También intervienen factores como la calidad de los materiales utilizados, la técnica de aplicación y el estilo de vida de cada persona.

En términos generales, el rubber suele durar más que el gelish, sobre todo en uñas frágiles o en personas que buscan espaciar sus visitas al salón. El gelish, en cambio, puede ser una alternativa adecuada para quienes prefieren un acabado más delgado y no tienen inconveniente en realizar mantenimiento cada pocas semanas.

