El pueblo de los Pitufos que tiene zoológico, safari, cascadas y está en Jalisco

Hay un lugar en Jalisco donde se mezcla la nostalgia con la naturaleza. Si estás pensando en viajar, y no quieres salir del estado: el famoso “Pueblo de los pitufos” existe y se encuentra en medio del bosque. Es Mazamitla, ubicado en la región sureste del estado, con gran fama gracias a su clima fresco, montañas cubiertas de pinos y cabañas que se ocultan entre la niebla. Mazamitla se ha convertido en un destino turístico frecuente, uno de los mejores pueblos mágicos para escaparse en fin de semana gracias a sus actividades al aire libre: recorridos en cuatrimotos con amigos o pareja, senderismo, cascadas y paseos por el bosque. A eso hay que sumar sus mercados locales para regresar con algo a casa o a las cafeterías donde conversan los amigos o donde alguien que visita el pueblo puede sentarse a leer con un pan recién horneado acompañado de un café negro.Entre estas experiencias destaca Adventure Zoo, un parque que comenzó ganando popularidad por su zoológico y actividades de aventura, pero que hace algunos meses sumó a sus atracciones algo que lo volvió viral: una recreación de la aldea de los pitufos. Una ciudad que rememora a la infancia en medio del bosqueDentro del parque encontrarás pequeñas casas en forma de hongo, escenarios coloridos y figuras de personajes tan conocidos como Pitufina, Papá Pitufo, Gruñón y Fortachón. La locación está diseñada para que los visitantes puedan tomarse fotos, llevar a su familia y recorrer la aldea tan especial para quienes crecieron viendo la caricatura cuando fueron niños.Más allá de la nostalgia que evoca, Adventure Zoo regala tranquilidad y diversión a sus visitantes gracias a la naturaleza, animales y actividades extremas.Los precios del parque suelen rondar entre:Sin embargo, estos precios pueden estar sujetos a actualizaciones, así que la recomendación sería revisarlos directamente con el parque.Adventure Zoo está ubicado sobre la carretera Mazamitla-Tamazula en el kilómetro 21, en Jalisco. CA