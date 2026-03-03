¿Existe una semilla milagrosa que cure todos los males de salud? Quizá no, sin embargo, por medio de estudios, especialistas han ahondado en los beneficios de una diminuta semilla que se echa en el yogur y en el agua fresca de limón; la chía. En esta nota te contamos los detalles.

¿Para qué nos ayuda la chía?

La semilla chía ayuda a prevenir y controlar enfermedades relacionadas con la pérdida de peso y la presión arterial, además ayuda a reforzar el sistema inmunológico, confirmaron científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Esta también presenta propiedades nutracéuticas (término empleado para alimentos que nutren y ayudan a prevenir enfermedades e incluso a controlarlas), por lo que su uso debe complementarse con un tratamiento adecuado.

La chía es rica en omega tres y seis por lo que es útil en el control de la presión arterial, además contiene fibras dietéticas, compuestos fenólicos y alta concentración de proteínas, detallan investigadores.

¿En qué se basa el estudio?

Para realizar los trabajos sobre la chía, el equipo del Cinvestav Unidad Irapuato realizó una selección de muestras del cultivo de todo el país provistas por agricultores y también cultivadas por los propios investigadores.

Estas muestras se llevaron al laboratorio para someterlas a diversos tratamientos a fin de sustraer sus proteínas y así poder analizar sus biopéptidos, entre otras evaluaciones adicionales.

Fue así como los especialistas del Cinvestav identificaron el efecto inhibitorio de los péptidos de la chía contra una enzima del organismo conocida como "convertidora de angiotensina", que está relacionada con la presión arterial.

Los investigadores comprobaron la capacidad de capturar azúcar en el organismo y las propiedades antioxidantes de la semilla, debido a su concentración de compuestos fenólicos.

Sin embargo, el también ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias aclaró que el comportamiento benéfico de los componentes de la chía dependerá del material genético que se trate.

Paredes López aseguró que uno de los objetivos de este estudio es contribuir al rescate de materiales genéticos endémicos de México, ya que en la actualidad el consumo de la chía es frecuente, por lo que es necesario mantener su interés agrícola y no perder esta especie.

