La comunidad tapatía tiene algunos chefs que han aportado mucho a nuestra gastronomía, y dentro de ellos el chef Fabián Delgado es, sin duda, uno de los que sobresalen. Y claro que lo recordarás: detrás de él están Pal Real y Yunaites, por nombrar algunos, pero cuando se trata de acudir a llamados nacionales e internacionales para llevar nuestra cocina, siempre es uno de los elegidos. Y pues bien, en diciembre de 2025 tuvieron a bien abrir un nuevo concepto, redondo y lleno de sabor, en el Estadio AKRON.

La llegada ya te la sabes, pero el truco está en acercarte a las barreras de paso vehicular y por el interfón decir que vas al restaurante y te abren. Está abierto toda la mañana hasta las 4:00 pm y tienen para todos los gustos.

En compañía de mi querido Chavo Solerssi, acudí el sábado a disfrutar de las delicias que tienen preparadas ahí y ponernos al día. Me encontré un lugar muy bien puesto, con un diseño que roza la arquitectura futurista, lleno de comensales, por lo que te sugiero llegar temprano, sobre todo los fines de semana, que empieza una espera larga.

Iniciamos con un clásico que puso a Pal Real en el mapa: su famoso lonche de pancita, ($180). Esta delicia se prepara untando unos buenos frijoles negros hechos puré en la base del pan birote salado, de tamaño mediano a chico; una panza de cerdo confitada con mucho oficio hasta quedar que se deshace, y montan sobre el pan, la cual bañan con una salsita sabrosa, sabrosa de tomatillo y acaban con un par de rebanadas de aguacate, unas ramitas de cilantro pa’ que dé el gatazo y unas rebanaditas de cebolla cambray. Un imperdible en la ciudad.

Seguimos de antojo, paseando la mirada por el menú, hasta este bisquet de roast beef, ($190). Éste es un platillo que llega muy bien presentado, en plato trinche, con tres aliolis: mostaza, jamaica y poblano, para ampliar la experiencia. Sobre el bisquet, al que le embarran alioli de ajo confitado, ponen láminas de roast beef, unas cuatro o cinco, no recuerdo, pero sí que era generoso. Y encima montan una buena costra de queso Chihuahua muy bien dorada y terminan con una mermelada de cebolla que le da un dulzor perfecto al platillo. Añaden un pepinillo encurtido en casa.

Con el apetito que me caracteriza, no podía dejar pasar probar el taco de suadero planchado, ($95). Éste lo preparan con una tortilla de maíz azul, a la que le agregan una buena porción de brisket que cocinan por más de ocho horas, hasta dejarlo listo para partir con cuchara. Deshacen toda la pieza y la dejan en su jugo para que siga tomando sabor. Al pedirlo, pasan una buena porción a la plancha, doran y montan. Adornan, cual jardineros, con cebolla y cilantro, y acompañan con salsa Pajarito, esta rica salsita que hace el papá de Fabián, Don Carlos, y que puedes conocer en Lonches Pajarito, que también son una delicia.

Larga vida a Birote Salado.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4.5

Servicio 5

Birote Salado

Domicilio: Circuito JVC 2800, El Bajío, Zapopan, Jalisco.

Horario: Martes a domingos de 8:00 am a 4:00 pm.

IG: @_birote_salado_

Teléfono: 33 1810 0435

CT