La gama de Renault se complementa con la nueva Boreal, su nueva SUV compacta, disponible con un rango de precios que va desde los 499 mil, hasta los 570 mil pesos, con precios promocionales de lanzamiento.

Más allá de ser una opción más en el mar de camionetas familiares del mercado, este Crossover desarrollado y fabricado en Brasil, es de suma importancia para la región de Latinoamérica, pues sigue con la estrategia de contar con vehículos pensados para regiones en específico, dejando atrás el enfoque “Eurocentrista” que tenía la marca, donde se recurría a Dacia para cubrir necesidades bajo presupuesto.

El resultado es un producto robusto y bien logrado, con una estética imponente, gracias a la utilización de elementos geométricos muy elaborados, presentes desde una parrilla amplia que se fusiona con faros delanteros, profundas líneas de carácter en la carrocería con múltiples materiales y terminados, así como detalles curiosos como las manijas posteriores ocultas en el poste “C” o las calaveras ultrafinas que no están unidas entre sí como muchos de sus rivales.

Afortunadamente, el interior sí mantiene una fuerte correlación con los modelos más recientes de casa en el viejo continente, con su tablero orientado al conductor que se apoya en un par de pantallas de hasta 10 y 10.1”, respectivamente, para cumplir con las funciones de infoentretenimiento y cuadro de instrumentos digital, con buenos gráficos y funcionalidad conectada gracias al sistema de Google Integrado, que si bien puede ejecutar aplicaciones de manera nativa, también permite la conexión sin cables para Android Auto y Apple CarPlay.

Lo que sorprende es que, en ese rango de precios, se puede acceder a elementos como un techo panorámico, cargador inalámbrico de celular y hasta asiento del conductor con masaje y consola central refrigerada en el apartado de amenidades; así como seis bolsas de aire con una completa suite de ADAS, en el apartado de seguridad.

Alma latina, maneras europeas

Utilizando la plataforma llamada RGMP (Renault Group Modular Platform), que estrenó Kardian, Boreal recurre al conocido motor de cuatro cilindros 1.3L turbo, con 154 caballos de fuerza y 199 libras-pie de torque, conectada a una caja automática de doble embrague húmedo y seis cambios, mandando toda la fuerza al eje delantero, con suspensión independiente al frente y de barra de torsión atrás.

Puede parecer sencillo, pero el planteamiento mecánico y de chasis de la nueva camioneta resulta efectivo, con una sensación de solidez y aplomo, poco vista en modelos procedentes de Brasil, que suelen contar con una suspensión de mayor recorrido y de maneras más suaves. Aquí, el tacto es más “europeo” sin llegar a ser incómodo, es decir, es más francés en ese aspecto, logrando una combinación muy equilibrada entre comodidad y sensaciones dinámicas.

Por su parte, la respuesta del motor y caja destacaron con su respuesta muy lineal, dejando un toque divertido con el sonido de la válvula del turbo bastante notoria al levantar el pie del acelerador, lo que nos deja con la pegunta: ¿Por qué no hay uno híbrido?

CT