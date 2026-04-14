Durante décadas, en los hogares de Guadalajara y en gran parte del territorio mexicano, ha circulado una leyenda urbana muy arraigada que afirma categóricamente que a las personas "corajudas" no les afecta el veneno de alacrán. Esta creencia se transmite de generación en generación como una verdad absoluta.

Esta peligrosa creencia popular sostiene que el mal carácter, el estrés crónico o el enojo constante actúan como un escudo protector biológico contra la toxicidad del arácnido. Según el mito, la sangre de una persona enojada es tan "amarga" o "caliente" que neutraliza cualquier toxina externa de forma inmediata.

Sin embargo, los médicos y especialistas en toxicología de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) advierten constantemente que esta idea es completamente falsa . Creer en este mito representa un riesgo gravísimo para la salud pública, pues retrasa la búsqueda de atención médica urgente tras un incidente de este tipo.

El origen del mito: ¿Por qué algunos no presentan síntomas graves?

La explicación científica detrás de este arraigado mito radica en un fenómeno biológico conocido en la toxicología clínica como la "picadura seca". Este evento ocurre cuando el arácnido ataca, pero decide no inyectar su toxina, reservándola para cazar a sus presas reales y no para defenderse de humanos.

Los alacranes, especialmente las especies altamente tóxicas del género Centruroides que habitan abundantemente en nuestra región occidente, tienen la capacidad de controlar la cantidad de veneno que liberan. Pueden picar simplemente como un mecanismo de advertencia, causando dolor físico por el aguijón, pero sin inoculación de sustancias letales.

Cuando una persona con un temperamento fuerte o explosivo recibe una de estas picaduras secas y, lógicamente, no desarrolla síntomas de intoxicación, la cultura popular asume erróneamente que su "coraje" fue lo que neutralizó la toxina. Es una simple coincidencia que ha alimentado esta peligrosa desinformación durante muchísimos años.

Además, es importante entender que la adrenalina liberada masivamente por el cuerpo humano durante un episodio de enojo puede enmascarar temporalmente el dolor inicial de la picadura. No obstante, esta hormona jamás detendrá el daño neurológico progresivo si realmente hubo una inoculación efectiva de veneno en el torrente sanguíneo.

La verdadera química del veneno y su impacto en el cuerpo humano

El veneno de estos temidos arácnidos está compuesto por un cóctel de neurotoxinas altamente especializadas que atacan directamente el sistema nervioso central del paciente. Estas proteínas alteran los canales de sodio y potasio en las células, provocando espasmos, dificultad para respirar y, en casos extremos, un paro cardiorrespiratorio.

La gravedad real de una intoxicación por picadura depende de factores médicos comprobables: la especie específica del alacrán, la cantidad exacta de veneno inyectado y las características físicas de la víctima. El peso corporal, la edad y el estado inmunológico son los verdaderos determinantes de la severidad del cuadro clínico.

Por estas razones fisiológicas, los niños menores de cinco años y los adultos mayores de sesenta años conforman la población más vulnerable ante estos accidentes. Su susceptibilidad es altísima, independientemente de si tienen un estado de ánimo alegre, si son personas tranquilas o si tienen un carácter sumamente explosivo.

Protocolo de acción vital: ¿Qué hacer realmente ante una picadura?

Si sufres una picadura en casa o en el trabajo, es de vital importancia acudir inmediatamente a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana o al centro de salud más cercano. Retrasar la atención médica por confiar en remedios caseros como tomar leche, comer ajo o confiar en el mal genio es letal.

El único tratamiento científicamente comprobado, seguro y verdaderamente efectivo contra esta emergencia médica es la aplicación oportuna del faboterapéutico polivalente, comúnmente conocido como suero antialacrán. Este antídoto neutraliza las toxinas circulantes en la sangre antes de que causen daños irreversibles en los órganos vitales del paciente afectado.

Para prevenir estos accidentes en tu hogar durante esta temporada de calor, los expertos en salud recomiendan seguir esta lista de tips rápidos de seguridad: sacude enérgicamente toda tu ropa y calzado antes de usarlos, separa las camas al menos diez centímetros de las paredes y coloca mosquiteros en ventanas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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