Las goteras son uno de los problemas más frecuentes durante la temporada de lluvias y, si no se atienden a tiempo, pueden provocar desde manchas de humedad hasta daños importantes en techos, paredes y estructuras. Conocer sus causas y actuar de manera preventiva es fundamental para evitar filtraciones y proteger tu vivienda.Si vives en una ciudad donde las lluvias suelen ser intensas, como Guadalajara, aquí te explicamos por qué aparecen las goteras, cómo puedes solucionarlas y qué medidas tomar para prevenirlas antes de que se conviertan en un problema mayor.No solo las lluvias pueden ocasionar que aparezcan goteras; son diversas las razones por las que pueden aparecer. Estas son: Si en esta temporada de lluvias han aparecido goteras en tu casa, no todo está perdido. Aunque a primera vista parezca una reparación complicada o costosa, en muchos casos el problema puede prevenirse o solucionarse con algunas acciones de mantenimiento básicas.Entre las principales recomendaciones para evitar filtraciones de agua se encuentran:Es muy importante adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de que las goteras aparezcan durante la temporada de lluvias.Algunas recomendaciones que pueden ayudarte a proteger tu vivienda son:Realizar estas tareas de mantenimiento de forma preventiva o corregir una vez que ya han iniciado las precipitaciones, puede ayudarte a proteger tu hogar y evitar gastos más elevados durante la temporada de lluvias.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF