Las goteras son uno de los problemas más frecuentes durante la temporada de lluvias y, si no se atienden a tiempo, pueden provocar desde manchas de humedad hasta daños importantes en techos, paredes y estructuras. Conocer sus causas y actuar de manera preventiva es fundamental para evitar filtraciones y proteger tu vivienda.

Si vives en una ciudad donde las lluvias suelen ser intensas, como Guadalajara, aquí te explicamos por qué aparecen las goteras, cómo puedes solucionarlas y qué medidas tomar para prevenirlas antes de que se conviertan en un problema mayor.

¿Por qué se producen las goteras?

No solo las lluvias pueden ocasionar que aparezcan goteras; son diversas las razones por las que pueden aparecer. Estas son:

Techos dañados: Los techos desgastados, con tejas rotas o faltantes, o con juntas mal selladas, pueden permitir la entrada de agua durante las lluvias.

Los techos desgastados, con tejas rotas o faltantes, o con juntas mal selladas, pueden permitir la entrada de agua durante las lluvias. Desagües obstruidos: Los desagües y canaletas bloqueados por hojas, escombros u otros residuos pueden provocar que el agua se acumule y se filtre a través de las grietas o infiltraciones.

Los desagües y canaletas bloqueados por hojas, escombros u otros residuos pueden provocar que el agua se acumule y se filtre a través de las grietas o infiltraciones. Juntas y sellados deteriorados: Las juntas alrededor de ventanas, puertas y tuberías pueden desgastarse con el tiempo, creando espacios por donde el agua puede filtrarse.

Las juntas alrededor de ventanas, puertas y tuberías pueden desgastarse con el tiempo, creando espacios por donde el agua puede filtrarse. Tubos o tuberías rotas: Las tuberías rotas, con fugas o mal selladas, pueden causar filtraciones de agua en paredes, techos o pisos.

¿Cómo tapar goteras rápido y fácilmente?

Si en esta temporada de lluvias han aparecido goteras en tu casa, no todo está perdido. Aunque a primera vista parezca una reparación complicada o costosa, en muchos casos el problema puede prevenirse o solucionarse con algunas acciones de mantenimiento básicas.

Entre las principales recomendaciones para evitar filtraciones de agua se encuentran:

Revisar y reparar el techo: Inspecciona regularmente el estado del techo para detectar (en caso de que las tenga) tejas dañadas, sueltas o faltantes. También es importante sellar correctamente las juntas y grietas por donde pueda ingresar el agua, y esas pueden estar en lo que es el piso de tu azotea.

Inspecciona regularmente el estado del techo para detectar (en caso de que las tenga) tejas dañadas, sueltas o faltantes. También es importante sellar correctamente las juntas y grietas por donde pueda ingresar el agua, y esas pueden estar en lo que es el piso de tu azotea. Limpiar desagües y canaletas: Mantén estas áreas de tu azotea libres de hojas, tierra y otros residuos que puedan obstruir el paso del agua de lluvia y provocar acumulaciones.

Mantén estas áreas de tu azotea libres de hojas, tierra y otros residuos que puedan obstruir el paso del agua de lluvia y provocar acumulaciones. Sellar juntas y grietas: Aplica sellador de buena calidad alrededor de ventanas, puertas y tuberías, ya que son puntos vulnerables donde suelen presentarse filtraciones.

Aplica sellador de buena calidad alrededor de ventanas, puertas y tuberías, ya que son puntos vulnerables donde suelen presentarse filtraciones. Reparar tuberías con fugas: Si detectas daños o escapes de agua en las tuberías, atiéndelos de inmediato para evitar afectaciones mayores en techos, paredes y otras áreas de la vivienda.

Prevención de goteras: lo que debes revisar antes de que lleguen las lluvias (o en días en los que no esté lloviendo)

Es muy importante adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de que las goteras aparezcan durante la temporada de lluvias.

Algunas recomendaciones que pueden ayudarte a proteger tu vivienda son:

Realizar mantenimiento periódico: Revisa de forma regular el estado del techo, las tuberías, las juntas y los sellados. Detectar y reparar pequeños daños a tiempo puede evitar problemas más costosos en el futuro.

Revisa de forma regular el estado del techo, las tuberías, las juntas y los sellados. Detectar y reparar pequeños daños a tiempo puede evitar problemas más costosos en el futuro. Mantener limpios los desagües y las canaletas: Lo ideal es limpiarlos al menos dos veces al año para evitar obstrucciones que impidan el correcto flujo del agua de lluvia.

Lo ideal es limpiarlos al menos dos veces al año para evitar obstrucciones que impidan el correcto flujo del agua de lluvia. Vigilar los niveles de humedad: Utiliza un medidor de humedad o presta atención a manchas, moho y desprendimiento de pintura en paredes y techos, ya que pueden ser señales de filtraciones ocultas.

Utiliza un medidor de humedad o presta atención a manchas, moho y desprendimiento de pintura en paredes y techos, ya que pueden ser señales de filtraciones ocultas. Impermeabilizar techos y superficies expuestas: Aplicar productos impermeabilizantes en techos, muros exteriores y otras zonas vulnerables ayuda a crear una barrera adicional contra la humedad.

Aplicar productos impermeabilizantes en techos, muros exteriores y otras zonas vulnerables ayuda a crear una barrera adicional contra la humedad. Contar con un sistema de drenaje eficiente: Verifica que el terreno alrededor de la vivienda permita el escurrimiento del agua y que existan sistemas de drenaje capaces de alejarla de la estructura.

Realizar estas tareas de mantenimiento de forma preventiva o corregir una vez que ya han iniciado las precipitaciones, puede ayudarte a proteger tu hogar y evitar gastos más elevados durante la temporada de lluvias.

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