El verano en México se caracteriza por la presencia de lluvias abundantes, además de la proliferación de insectos de temporada, entre estos, los mosquitos. Pequeños y ruidosos, estos pueden transmitir enfermedades como el dengue, el cual puede ser grave en algunos casos, e incluso, llevar hasta la muerte.

¿Por qué el dengue puede ser mortal?

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), que publicó al respecto en octubre del año pasado, el dengue es una enfermedad grave que puede requerir hospitalización.

Resalta que el dengue es peligroso porque no existe un medicamento específico para tratarlo, por lo que siempre se debe estar atento a los síntomas que se presentan alrededor de 4 a 10 días después de la picadura del mosquito. Si se vive en una zona donde hay casos, aunque se tengan molestias parecidas a las de otra enfermedad como la gripe, es mejor acudir con un médico que realice un diagnóstico rápido y atienda como es debido.

¿Quiénes son más vulnerables a la enfermedad?

La SSa explica que las personas más vulnerables a padecer dengue grave son:

Aquellos que ya enfermaron en el pasado

Bebés y mujeres embarazadas

Los síntomas del dengue son:

Fiebre

Dolor de cabeza intenso

Náuseas y/o vómito

Malestar general

Dolor muscular o articular

Dolor detrás de los ojos

Sarpullido

El dengue grave incluye dolor abdominal, cansancio extremo y sangrado por la nariz y las encías.

Según la Revista Médica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el volumen 9: No. 3, publicado en julio de 2019, el dengue grave es una complicación "potencialmente mortal" porque "cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica" de los pacientes. Señala que las siguientes "24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales".

Cómo eliminar criaderos de mosquitos en casa

La medida más efectiva para prevenir el contagio de dengue es la de evitar que se hagan criaderos de mosquitos en lugares cercanos a las personas, así como matar al insecto o sus larvas cuando se les vea. Si hay recipientes con agua en casa, lo mejor es taparlos; también se debe evitar que se estanque el líquido de lluvia.

Recomiendan no automedicarse y mucho menos ingerir medicamentos como aspirina o ibuprofeno, que podrían complicar la enfermedad al aumentar el riesgo de hemorragia.

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