Alergia en primavera: Qué la causa y cuáles son los síntomas

El viernes 20 de marzo dio inicio oficialmente la primavera 2026. La estación trae consigo un cambio en el clima, pues con el paso de los días se registran temperaturas más cálidas que se extienden por gran parte del hemisferio norte, incluido México. A medida que los árboles y plantas comienzan a florecer, los paisajes se llenan de color y vida, mientras que los días y las noches alcanzan una duración equilibrada, de ahí que se le denomine "equinoccio". Sin embargo, este periodo también viene acompañado de un aumento en los casos de alergias entre la población.

Según información de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI), la primavera no solo trae cambios en el clima, sino también la presencia de miles de millones de partículas de polen en el aire, las cuales provocan síntomas de alergia en millones de personas alrededor del mundo.

Esta condición es conocida como rinitis alérgica o fiebre del heno. Aunque no representa un riesgo grave para la salud, sí puede afectar la calidad de vida. Según la AAAAI, quienes padecen esta alergia pueden experimentar infecciones en los senos paranasales, trastornos del sueño, dificultades para concentrarse y disminución en el rendimiento en la escuela y en el trabajo.

Los síntomas más comunes de la alergia de primavera

No solo se trata de estornudos. Entre otras formas del cuerpo de manifestar alergia al polen se encuentran:

Comezón en garganta, nariz, ojos y boca

Congestión nasal

Ojos llorosos

Ojeras

Las temporadas de alergias suelen manifestarse con mayor intensidad al comienzo y al final de las estaciones de primavera, verano y otoño. Esto se debe a que, durante estos periodos de transición, ocurre la polinización de una gran variedad de plantas, lo que incrementa la presencia de alérgenos en el ambiente . A ello se suman factores como el aumento de los vientos y un clima más seco, condiciones que facilitan la dispersión del polen y otras partículas en el aire, generando molestias respiratorias entre una parte significativa de la población.

Para reducir los síntomas de la alergia en esta época, la AAAAI, recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante los picos de polen

Mantener puertas y ventanas cerradas

Bañarse al llegar a casa, para eliminar el polen que se adhiere a la ropa o el cabello

Si se presenta cualquier síntoma de alergia de primavera, es fundamental no ignorarlos ni recurrir a la automedicación. Lo más recomendable en estos casos es acudir con un médico, quien podrá realizar una evaluación, establecer un diagnóstico correcto, y ofrecer el tratamiento más adecuado conforme a las necesidades de cada paciente. Esto garantiza un manejo oportuno de cualquier condición de salud que pudiera estar desarrollándose y que se esté confundiendo con rinitis o fiebre del heno.

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